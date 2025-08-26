En vivo

Política y Economía

El riesgo país se disparó y alcanzó los 829 puntos básicos

Se trata de un salto de casi 100 puntos respecto al lunes. El índice, que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto a los del Tesoro de Estados Unidos, había registrado una suba del 1,6% en la víspera.

26/08/2025 | 15:53Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte salto del riesgo país este martes.

La fuerte caída de los bonos soberanos argentinos al inicio de la semana disparó el riesgo país a 829 puntos básicos este martes 26 de agosto, un aumento de casi 100 puntos en una sola jornada. 

El índice, que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto a los del Tesoro de Estados Unidos según el banco JP Morgan, había registrado un incremento del 1,6% el lunes.

El lunes, el clima de incertidumbre política y las tensiones con los bancos llevaron a una huida de inversores de los activos argentinos, con caídas significativas en bonos como el AE38D (-4,3%), AL29D (-3,8%) y AL35D (-3,5%). Sin embargo, este martes los bonos soberanos en dólares mostraron un leve rebote, con alzas lideradas por el Global 2041 (+0,49%), Global 2046 (+0,48%) y Bonar 2038 (+0,38%).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el mercado de acciones, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también registraron mejoras. Entre los destaques, Transportadora de Gas del Sur (TGS) subió un 1,76%, seguida por Loma Negra (+1,11%), Central Puerto (+0,87%), Banco Macro (+0,67%), BBVA Argentina (+0,63%), Pampa Energía (+0,06%) y YPF (+0,13%).

El alza del riesgo país representa un desafío para el gobierno de Javier Milei, que aspira a reducir este indicador a entre 300 y 400 puntos para facilitar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026. No obstante, analistas consideran que el contexto electoral y el ruido político limitarán esas mejoras significativas en el corto plazo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Política y Economía

Opinión

