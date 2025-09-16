El PRO respaldó el Presupuesto de Milei: "Es una señal de madurez institucional"

A través de un breve comunicado en redes sociales, el PRO expresó su apoyo al Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, calificándolo como una "señal de madurez institucional" y subrayando su importancia en términos de equilibrio fiscal.

En el mensaje, el partido liderado por Mauricio Macri destacó que este presupuesto refleja la necesidad de "ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras", haciendo énfasis en que "ese es el rumbo que necesita la Argentina".

Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina. — PRO (@proargentina) September 16, 2025

Este respaldo del PRO llega días después de la derrota electoral del frente que integran ambos espacios en Buenos Aires y otras 10 provincias, así como en la ciudad de Buenos Aires, lo que marca la primera reacción pública del partido ante una decisión del gobierno nacional.

Además del apoyo institucional, varios dirigentes del PRO se manifestaron individualmente a favor del proyecto de presupuesto. Entre ellos, el diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, subrayó que, en menos de dos años, Milei logró "sacar a más de 12 millones de argentinos de la pobreza" y "evitar la hiperinflación". Ritondo añadió que es fundamental "profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo valga la pena", insistiendo en que el equilibrio fiscal es innegociable.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional y miembro destacado del PRO, también expresó su respaldo a la propuesta del gobierno, destacando que el presidente Milei "demostró en qué consiste un presupuesto liberal: cuidar nuestro capital humano sosteniendo el equilibrio fiscal".

Una de las figuras más influyentes del PRO, María Eugenia Vidal, también se pronunció respecto al presupuesto, aunque con una visión crítica sobre el tratamiento legislativo. La exgobernadora bonaerense, quien se mostró en contra del acuerdo electoral con La Libertad Avanza, celebró que el gobierno finalmente enviara el presupuesto al Congreso.

Sobre la Ley de Presupuesto pic.twitter.com/XqeL4TpqSk — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 16, 2025

Vidal destacó que la ley de presupuesto es esencial para definir cómo se financia el Estado y cuáles son las prioridades del país. Recordó que la falta de presupuesto en los últimos dos años fue una decisión del propio presidente, y expresó su esperanza de que este año se logre una discusión seria y democrática en el Congreso. "Se trata de debatir, de discutir de cara a la gente, de lograr los consensos y los acuerdos que hacen falta", concluyó Vidal.

Por su parte, Diego Santilli, quien buscará renovar su banca de diputado nacional en las elecciones de octubre, también mostró su apoyo al presupuesto presentado por Milei. En un mensaje en redes sociales, Santilli celebró el enfoque en el "equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión", señalando que ese es el camino para la Argentina.

En apenas 21 meses, @JMilei sacó a más de 12 MILLONES de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación.

No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena.

El equilibrio fiscal es INNEGOCIABLE. No volvamos atrás. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 16, 2025

A su vez, se refirió a las críticas del kirchnerismo, indicando que, a pesar de los intentos de presentar a figuras como Axel Kicillof como "moderados", el resultado sería el mismo, advirtiendo que el país necesita un cambio real.

El Presupuesto 2026 y sus implicancias

El Presupuesto 2026, cuyo principal eje es la sostenibilidad fiscal, establece un incremento del 105% en los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a las provincias, una medida que busca dar señales claras tanto a los gobernadores como a los sectores económicos. En este sentido, se espera que la propuesta sea discutida en el Congreso, donde el oficialismo tendrá que negociar con una oposición que aún se muestra dividida en torno a la viabilidad de ciertas medidas.

Con este gesto, el PRO se coloca como un actor clave en el debate fiscal y económico del país, alineándose con la necesidad de mantener la estabilidad y orden en las cuentas públicas, pero también dejando claro que la discusión en el Congreso es vital para el futuro de la administración de Milei.