El Gobierno se aleja de idea de nombrar por decreto a los jueces de la Corte

El Gobierno Nacional tomó distancia de la idea nombrar por decreto a los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema a tres días de la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Así lo aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.

“El Presidente ya dijo que lo iba a hacer solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto. Tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y que lo deben resolver en ese ámbito”, aseguró esta mañana.

En la misma línea, agregó: “Solo vamos a intervenir en el caso de que el Senado no lo resuelva y haya que hacerlo por alguna cuestión coyuntural”.

“Después si esto se discute en febrero, marzo, cuando sea, no lo sabemos. Será también un tema que se resolverá con el inicio del año”, sostuvo el vocero en consonancia con lo expuesto por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Asimismo, el funcionario retomó las palabras del titular de ministros para cuestionar los tiempos de resolución de la Justicia al argumentar que “durante 2023, la Justicia Federal ha resuelto solo el 0,4% de los casos graves sobre narcotráfico”.

“Hasta ahora en el caso de la Corte Suprema viene funcionando con tres miembros. Mientras que no haya algún impedimento para que la Justicia avance, será un tema que resolverá el Senado y que nosotros no tenemos mucho para decir”, insistió, y sumó: “Si hay algo que le falta a la Justicia es agilidad. Va a ser un gran trabajo por delante para todos, el poder solucionar la lentitud en algunas cuestiones".

Por último, Adorni desmintió que el decreto de nombramiento esté escrito, y aunque insistió en que “es una de las posibilidades” que tiene a disposición el Poder Ejecutivo, afirmó que solo sucederá si el mandatario lo considera necesario para el funcionamiento de la Justicia.

“La justicia requiere que todos hagamos algo para que se agilice y para que funcione mejor. Mientras que el Presidente no lo considere, sigue las vías normales”, concluyó.

Posible candidato

Adorni también afirmó que si el presidente Javier Milei le pide que sea candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires lo aceptaría.

Así lo expresó tras ser consultado en su habitual conferencia de prensa matutina: "Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea".

De esta manera, el portavoz de Milei admitió los rumores que lo ubican como una de las figuras posibles que maneja La Libertad Avanza para la Ciudad.

"Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar sea como candidato o estando en mi casa, o sea donde estoy, así será", añadió Adorni.

La discusión de cara a las elecciones legislativas del 2025 empieza a tomar carrera con otros nombres en danza por el lado de los libertarios como, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.