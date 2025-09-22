El FMI celebró el respaldo de EE.UU. a las políticas económicas de Argentina
El Fondo Monetario Internacional destacóel apoyo del gobierno estadounidense, reafirmando su compromiso con políticas de estabilización y crecimiento que benefician al pueblo argentino.
22/09/2025 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y Kristalina Georgieva (NA)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a Argentina.
“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.
La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.
En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.
We welcome @SecScottBessent’s statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025
