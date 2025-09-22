En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El FMI celebró el respaldo de EE.UU. a las políticas económicas de Argentina

El Fondo Monetario Internacional destacóel apoyo del gobierno estadounidense, reafirmando su compromiso con políticas de estabilización y crecimiento que benefician al pueblo argentino. 

22/09/2025 | 15:12Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei y Kristalina Georgieva (NA)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a Argentina.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

 

Lectura rápida

¿Qué celebró el FMI? El Fondo Monetario Internacional celebró el respaldo del gobierno de Estados Unidos a Argentina.

¿Quién manifestó el apoyo? El apoyo fue manifestado por el secretario Scott Bessent.

¿Cuándo se realizó la declaración? La declaración de apoyo se realizó este lunes.

¿Dónde se expresó la voluntad de ayuda? La voluntad de ayuda se expresó en Argentina.

¿Por qué es importante este respaldo? Es importante porque subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas de estabilización y crecimiento.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho