El dólar oficial cerró en alza y tocó los $1.480

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.
15/09/2025 | 17:12Redacción Cadena 3
FOTO: Dólar.
El dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.
En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1.467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.
Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.
Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones.
