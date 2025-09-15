En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El dólar oficial cerró en alza y tocó los $1.480

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.  

15/09/2025 | 17:12Redacción Cadena 3

FOTO: Dólar.

El dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1.467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones.

Lectura rápida

¿Qué tendencia sigue la plaza financiera argentina? La plaza financiera argentina profundiza una tendencia negativa.

¿Quiénes están involucrados en la situación financiera? El oficialismo está involucrado, especialmente tras su derrota en las legislativas bonaerenses.

¿Cuándo se observa esta tendencia negativa? Esta tendencia negativa se observa desde el lunes posterior a las legislativas bonaerenses.

¿Dónde se cotizan los diferentes tipos de dólar? Los diferentes tipos de dólar se cotizan en el Banco Nación y en el mercado informal.

¿Cómo están los precios del dólar actualmente? El dólar minorista está a $1.480, el dólar tarjeta a $1.924, y el blue a $1.455.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho