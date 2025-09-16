En vivo

Política y Economía

Cristina Kirchner criticó el discurso de Milei: "Una verdadera bomba de tiempo"

La expresidenta criticó al mandatario tras su discurso en cadena nacional. "¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018, cuando llamó al FMI?", dijo en su cuenta de X.

16/09/2025 | 12:18Redacción Cadena 3

FOTO: Cristina Kirchner y Javier Milei (NA)

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026, que será debatido en el Congreso

En un tono irónico, la exvicepresidenta cuestionó las afirmaciones optimistas del mandatario: "¿En serio que lo peor ya pasó? ¡Daaaale!", expresó, desafiando el discurso oficial.

Fernández de Kirchner comparó la situación actual con la crisis de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, señalando que "tanto lío" terminó en un pedido de auxilio al FMI para cubrir el carry trade iniciado en 2016. En este sentido, apuntó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien describió como "el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri" y exjefe de trading para América Latina de JP Morgan Chase, exclamando: "¡Bingo hermano!".

La expresidenta alertó que el equilibrio fiscal del gobierno se basa en "endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura", con tasas de interés "impagables" que, según ella, "revientan la actividad económica" y configuran "una verdadera bomba de tiempo". 

Además, acusó a Milei de traicionar a sus votantes: "Muchos ya entendieron que la motosierra era para ellos", refiriéndose a los recortes en salarios, jubilaciones y medicamentos, mientras "las comisiones eran para el círculo cercano" y los cargos para "lo peor de la casta más rancia" que el presidente prometió combatir.

Finalmente, Fernández de Kirchner instó a Milei a reconsiderar su enfoque: "Estás a tiempo… Largá los libritos de la Escuela Austríaca", aconsejó, recordando palabras que le dijo al tomarle juramento como presidente. Insistió en la necesidad de una "política económica realista" que priorice los intereses del país y su pueblo, más allá de los dogmas y prejuicios.

