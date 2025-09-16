Cristina Kirchner criticó el discurso de Milei: "Una verdadera bomba de tiempo"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei tras la presentación del Presupuesto 2026, que será debatido en el Congreso.

En un tono irónico, la exvicepresidenta cuestionó las afirmaciones optimistas del mandatario: "¿En serio que lo peor ya pasó? ¡Daaaale!", expresó, desafiando el discurso oficial.

Fernández de Kirchner comparó la situación actual con la crisis de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, señalando que "tanto lío" terminó en un pedido de auxilio al FMI para cubrir el carry trade iniciado en 2016. En este sentido, apuntó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien describió como "el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri" y exjefe de trading para América Latina de JP Morgan Chase, exclamando: "¡Bingo hermano!".

/Inicio Código Embebido/

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

/Fin Código Embebido/

La expresidenta alertó que el equilibrio fiscal del gobierno se basa en "endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura", con tasas de interés "impagables" que, según ella, "revientan la actividad económica" y configuran "una verdadera bomba de tiempo".

Además, acusó a Milei de traicionar a sus votantes: "Muchos ya entendieron que la motosierra era para ellos", refiriéndose a los recortes en salarios, jubilaciones y medicamentos, mientras "las comisiones eran para el círculo cercano" y los cargos para "lo peor de la casta más rancia" que el presidente prometió combatir.

Finalmente, Fernández de Kirchner instó a Milei a reconsiderar su enfoque: "Estás a tiempo… Largá los libritos de la Escuela Austríaca", aconsejó, recordando palabras que le dijo al tomarle juramento como presidente. Insistió en la necesidad de una "política económica realista" que priorice los intereses del país y su pueblo, más allá de los dogmas y prejuicios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/