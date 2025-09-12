Córdoba: Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen para dar un mensaje a Milei
Estarán de la Exposición Rural en Río Cuarto, con Martín Llaryora como anfitrión.
12/09/2025 | 07:09Redacción Cadena 3
FOTO: Los gobernadores de Provincias Unidas.
Los gobernadores del frente Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes una foto en clave política en medio de la tensión con el presidente Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.
Será en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mandatario local, Martín Llaryora, como maestro de ceremonias. Se trata de la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
/Inicio Código Embebido/
Oficial. Milei vetó la ley de ATN a pesar de haber iniciado un diálogo con gobernadores
El documento ya fue girado al Senado, que tendrá ahora la facultad de ratificar o rechazar la decisión del Poder Ejecutivo.
/Fin Código Embebido/
Asistirán Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Se ausentarán el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.
La jornada comenzará a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, que se desarrollará en el Hotel La Urumpta, Río Cuarto.
Luego, habrá una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad. Al término, brindarán una conferencia de prensa conjunta.
