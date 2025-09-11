Camioneros cerró un acuerdo salarial de seis meses por debajo de la inflación
Es un aumento del 3,3% en tres etapas: 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero.
11/09/2025 | 22:31Redacción Cadena 3
FOTO: Hugo Moyano, secretario general de Camioneros. (Foto: archivo/NA)
El sindicato de Camioneros cerró este jueves un incremento salarial en escalas hasta febrero de 2026, tras haber llegado a un acuerdo con representantes empresariales del sector, informaron fuentes oficiales.
Así lo indicó el Ministerio de Capital Humano, que monitoreó el desarrollo y desenlace de las negociaciones a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero.
Además, se otorgará una suma no remunerativa de 25 mil pesos por única vez, que se abonará en el mes de septiembre y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de 22 mil a partir de octubre.
Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.
“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, comentó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.
