Argentina logró reducir una condena millonaria en otra demanda iniciada en 2001

FOTO: La Procuración del Tesoro logró reducir una indemnización en otro juicio millonario.

La Procuración del Tesoro de la Nación logró un resultado favorable en la defensa de la República Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar la reducción de una condena millonaria, que había sido impuesta al país por hechos originados en 2001.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el monto de la condena se reduce de unos 147 millones de dólares a 117 millones.

Es decir, el erario púbico se ahorrará casi 30 millones de dólares, unos 42.000 millones de pesos.

El tribunal CIADI (resolución de controversias) le dio la razón a Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”.

La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por la Procuración el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados.

La controversia tiene su origen en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora.

“Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración del Tesoro.

En un comunicado, el organismo reafirmó su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.