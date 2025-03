Vuelve un clásico: para qué se van a usar los dólares del FMI

Por Adrián Simioni

Hay un posible acuerdo con el FMI y vuelve el debate de siempre. El marco general de la discusión lo da la versión que instaló el kirchnerismo con lo que supuestamente hizo Macri con aquel enorme préstamo que le dio el FMI por 40 mil millones de dólares. Los K aseguraron que los dólares sirvieron para que se los llevaran tres pícaros que compraron con sus pesos un dólar que el Banco Central vendía artificialmente baratos para frenar así la inflación. En realidad ese relato tiene mucho de falso pero lo cierto es que quedó instalado así.

Y hoy la oposición dice que va a pasar “lo mismo”. Que Caputo y Bausili van a usar los dólares para alimentar con dólares artificialmente baratos el mercado y demorar una devaluación -que consideran inevitable- para llegar a las elecciones sin un rebrote inflacionario.

Pero, ¿va a ser así?

El ministro Caputo dice que esta vez es distinto a todas las demás. En primer lugar, dice que la deuda del Gobierno no va a aumentar. Porque a los dólares que reciba del FMI los va a usar para cancelar deudas que tiene con el Banco Central de cuando los gobiernos K vaciaban al Central tomando prestados sus dólares a cambio de un pagaré inservible, un clavo. Y que no va a haber emisión porque, cuando el Gobierno necesite esos mismos dólares para pagar deudas, se los va a comprar al Central con pesos de los impuestos. No se los va a pedir prestados, como hicieron todos los demás gobiernos, que es lo que ya viene haciendo Milei.

Así que el Central no va a tener que emitir. Por cada dólar que le dé al gobierno, va a estar retirando un peso del mercado. Y por ende no habrá pesos extra en la calle para correr contra esos dólares. No habrá corrida porque seguirá el superávit fiscal. Y por eso dice que el préstamo del Fondo servirá para mejorar el patrimonio del Central, que en lugar de tener como activo un pagaré inservible del gobierno va a tener dólares. Y si le da esos dólares al Gobierno, disminuyendo su activo, también va a disminuir su pasivo porque va a estar sacando pesos de circulación.

Pero además ¿el FMI lo va a permitir? ¿otra vez le va a dar a la Argentina una fortuna para que haga algo que va en contra de su propio manual? Porque el FMI odia los sistemas de cambio fijo, donde un Banco Central fija el precio del dólar. No es sano porque eso distorsiona la economía, crea una olla de presión que al final siempre estalla y deja a los países sin dólares y, encima forzados a hacer una megadevaluación que si la hubieran hecho al principio no hubiera tenido que ser tan cruenta. Por eso siempre pide un dólar libre.

Caputo dice que en el acuerdo el FMI no va a exigir que el gobierno libere el dólar antes de prestárselos. Pero tal vez el FMI meta en el acuerdo otra forma de impedir esto: que es ponerle como meta al Banco Central que vaya aumentando sus reservas brutas y netas. Y a esa meta la revisará por ejemplo cada tres meses. Si el Banco Central va a aumentando sus dólares, es señal de que su dólar no está artificialmente barato. Si pierde reservas, entonces querrá decir que está demasiado barato y por eso se las están sacando de las manos. Y además los dólares del FMI no llegarían todos juntos sino en cuotas, sólo en la medida en que el Central amontone dólares en lugar de rifarlos.