Shrek 5 llega a los cines en diciembre de 2026

Salió el primer adelanto de "Shrek 5", la esperada entrega que llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026. Esta nueva película contará con la participación de Zendaya, quien asumirá el papel de la hija del ogro, en una trama que promete seguir cautivando a las audiencias.

La franquicia, que ha sido un éxito desde su primera entrega en el año 2001, vuelve a sorprender con esta nueva historia que se desarrolla en el universo de los personajes clásicos. El primer vistazo ha generado una gran expectativa entre los fans, quienes han expresado su emoción en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

El ganador de dos premios Oscar, tenía 95 años. Su mujer, la pianista Betsy Arakawa, 63. La familia sospecha que los fallecimientos se debieron a monóxido de carbono porque no hay huellas de violencia

/Fin Código Embebido/

El director de la película afirmó: "Estamos muy emocionados por volver a contar historias en este mundo mágico y qué mejor que hacerlo con un cast tan talentoso como el de Zendaya". La combinación de su carisma y la nostalgia que provoca la saga aseguran un producto que promete ser un éxito en taquilla.

La producción de "Shrek 5" ha estado en el aire por meses, y ahora que se ha confirmado la fecha de estreno, los seguidores pueden comenzar a ajustar sus calendarios para disfrutar de esta nueva aventura.

/Inicio Código Embebido/

Far, Far Away's finest are coming. pic.twitter.com/7qn8FNIBT6