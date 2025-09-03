Reina de la ketamina se declarará culpable por la muerte de Matthew Perry

FOTO: Reina de la ketamina acusada de vender dosis fatal a Matthew Perry se declarará culpable

LOS ÁNGELES (AP) — Una mujer que llegó a ser conocida como la Reina de la Ketamina se declarará culpable el miércoles de venderle a Matthew Perry la droga que lo mató.

Se prevé que Jasveen Sangha cambie su declaración de no culpable en un tribunal federal en Los Ángeles y se convertiría en la quinta y última acusada en el caso de la sobredosis mortal del actor de “Friends” en declararse culpable tras un acuerdo con los fiscales.

Sangha acordó en una declaración firmada declararse culpable de cinco cargos federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry. Su juicio estaba planeado para comenzar más tarde este mes.

En una breve declaración cuando se anunció el acuerdo el 18 de agosto, el abogado de Sangha, Mark Geragos, dijo solamente: “Ella está asumiendo la responsabilidad de sus acciones”.

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la “Reina de la Ketamina”, utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Sus declaraciones de culpabilidad incluirán un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

Los fiscales acordaron retirar otros tres cargos relacionados con la distribución de ketamina y un cargo de distribución de metanfetamina que no estaba relacionado con el caso de Perry.

El acuerdo final de culpabilidad llegó un año después de que los fiscales federales anunciaran que cinco personas habían sido acusadas por la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023 tras una amplia investigación.

Si Sangha se declara culpable como está previsto, un juez programará la sentencia para Sangha. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión. El juez no está obligado a seguir los términos del acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales dijeron en el documento que pedirán menos del máximo. Ninguno de los coacusados ha sido sentenciado aún.

Sangha y el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable en julio, habían sido los principales objetivos de la investigación. Otros tres acusados —el Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación, que incluyó declaraciones que implicaban a Sangha y Plasencia.

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por Iwamasa, su asistente. El médico forense determinó que la ketamina, típicamente utilizada como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Sangha mostraba un estilo de vida lujoso en Instagram, con fotos de ella misma con personas ricas y famosas en ciudades de todo el mundo. Los fiscales dijeron que en privado se presentaba como una traficante que vendía al mismo tipo de clientes de alta clase.

Perry había estado usando ketamina a través de su médico regular como un tratamiento legal, poco ortodoxo, para la depresión, lo cual se ha vuelto cada vez más común. Perry, de 54 años, buscaba más ketamina de la que su médico le proporcionaba, y su búsqueda lo llevó a Sangha a través de su amigo Fleming unas dos semanas antes de su muerte, dijeron los fiscales.

Fleming envió un mensaje al asistente de Perry diciendo que su ketamina era “increíble” y que solo trataba “con gente de alto nivel y celebridades”.

Perry compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluyendo 25 viales por 6.000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte, dijeron los fiscales.

El día de la muerte de Perry, Sangha le dijo a Fleming que debían borrar todos los mensajes que se habían enviado, según su acusación.

Sangha ha estado bajo custodia federal durante aproximadamente un año.

Perry luchó con la adicción durante muchos años, desde su tiempo en “Friends”, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante diez temporadas desde 1994 hasta 2004 en la exitosa serie de NBC.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.