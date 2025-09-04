Natalia Oreiro protagoniza La mujer de la fila: "Es una película transformadora"

Natalia Oreiro protagoniza la película "La mujer de la fila", la cual se basa en la historia real de la vida de Andrea Casamento, una mujer cuya realidad cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años acaba en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió.

Natalia Oreiro habló con Cadena 3 en el marco del estreno de la película y señaló: "Es una película dura, pero es muy luminosa, es una película que habla del amor".

Oreiro explicó: "Es muy doloroso todo ese recorrido, todo lo que le pasó a la verdadera Andrea". La actriz resaltó el papel de las mujeres que apoyan a Andrea en su lucha, formando la asociación civil ACIFAD.

Sobre el hecho de ser madre y llevar a cabo este rol actoral, Oreiro aseguró: "Creo que ser madre a todo nivel es tener el corazón fuera del cuerpo". La conexión emocional con la historia se vuelve palpable, ya que la actriz comparte que lo peor que puede pensar una madre es que su hijo será detenido.

La película tiene escenas grabadas en una cárcel, las cuales "Fueron muy fuertes", según indicó la actriz que destacó el vínculo femenino presente en la película.

La película se aleja de la violencia típica de las historias carcelarias, enfocándose en el sufrimiento de quienes están afuera. Oreiro señaló: "Es una película transformadora porque logra, por un hecho traumático, convertirse en algo luminoso y esperanzador".

