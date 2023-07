Mandy Moore apoya la huelga de actores porque ha recibido cheques de 1 centavo

FOTO: Mandy Moore, protagonista de This is us dice que ha recibido cheques de 1 centavo.

Mandy Moore, quien interpreta a Rebecca Pearson, la matriarca de la familia en "This is us" se sumó a la huelga de los actores tras asegurar que pese al éxito de la producción que tiene siete temporadas, eso no se ve reflejado en los pagos.

“Mi gerente comercial me informó que recibí pagos por uno y dos centavos”, explicó la protagonista de la serie de NBC, que fue adquirida por Hulu en 2017.

Desde su debut en 2016, el drama familiar que retuerce la línea de tiempo ha sido un éxito entre la audiencia y la crítica.

Además de convertir en estrellas a los actores que interpretan a los hermanos protagonistas (Sterling K Brown, Justin Hartley y Chrissy Metz), el programa ha sido elogiado por su representación considerada del duelo, la adopción transracial y la salud mental, y reunió algunos de los premios más importantes para demostrarlo (cuatro premios Emmy, dos premios SAG y un Globo de Oro).

"El tema de las reproducciones residuales es un gran problema”, indicó Moore . Y agregó: “Los actores que trabajamos en programas que resultaron exitosos somos muy afortunados, pero los colegas que estuvieron en esta posición años atrás podían vivir de lo que se les pagaba por las reproducciones o, al menos, pagar con eso sus cuentas”

En la manifestación que se realizó frente a los estudios Disney, en Burbank, California, Moore se mantuvo junto a su amiga Katie Lowes, actriz de "Scandal".

Su colega también indicó que desde hace tiempo viene ganando apenas centavos desde que Netflix obtuvo los derechos de transmisión del programa. “Si sos alguien que tuvo la suerte de haber trabajador hace 10, 15 o 20 años en una ficción que superó los 120 episodios, lo que ganabas por la retransmisión te ayudaba a sostenerte en años en los que te abocabas a proyectos más pequeños, o a trabajar en el teatro, o si querés formar una familia y dedicarte por un tiempo a la crianza de tus hijos”