Johnny Depp volvió a ser Jack Sparrow y el motivo es emocionante

Johnny Depp tuvo varios personajes destacados en películas de Hollywood, pero uno de los más recordados es el Capitán Jack Sparrow, protagonista de “Piratas del Caribe”, la exitosa saga de cinco películas que llegó a su fin abruptamente cuando el actor fue denunciado por abuso doméstico por su ex mujer, Amber Heard, por lo que Disney decidió desvincularlo.

Aprovechando su paso por el Festival de San Sebastián, Depp visitó un hospital de niños y volvió a vestirse como el Capitán Jack Sparrow para ver a los chicos que se encuentran internados en el Hospital de Donostia.

/Inicio Código Embebido/

Esta tarde , Johnny Depp se ha presentado por sororesa vestido de Jack Sparrow en la planta de Pediatría y Oncología del Hospital Donostia para sorprender a los niños allí ingresados.

Gestos que cuentan. pic.twitter.com/CJhlSlv49Y — Ibon Perez (@IbonPerezTV) September 26, 2024

/Fin Código Embebido/

"Han compartido risas y anécdotas. Su personaje más querido por los niños y niñas ha ayudado a los pequeños y a sus familias a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos. Su presencia, en la que derrochó cercanía y sonrisas, ha alegrado a los pacientes, familias y al personal sanitario. Sentimos un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, un soplo de aire fresco para toda la planta", informó el Servicio Vasco de Salud en un comunicado.

El actor visitó las plantas de oncología y pediatría y se fotografió con los niños, algo similar a lo que hizo en otros hospitales de Londres y París.

/Inicio Código Embebido/

Johnny Depp se ha presentado vestido de Jack Sparrow en la planta de Pediatría y Oncología del Hospital Donostia para sorprender a los niños allí ingresados.



Gestos que cuentan.



Ha hecho más por la sanidad pública que los que se empeñan en destrozarla pic.twitter.com/XAJlRiAl9h — Ibon Perez (@IbonPerezTV) September 26, 2024

/Fin Código Embebido/

Por el momento solo usa su disfraz para este tipo de actos porque no está cerca de volver a la franquicia ya que los productores le dieron la espalda cuando su exmujer lo denunció públicamente.

El actor fue al Festival de San Sebastián en su rol de director de "Modi, Three Days on the Wing of Madnes", una película dramática biográfica basada en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani.