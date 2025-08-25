Homo Argentum: la película con Guillermo Francella que sorprendió en los cines

Homo Argentum cerró su segundo fin de semana en cartel con 380.000 entradas vendidas en 486 salas, convirtiéndose así en el primer film nacional en superar el millón de tickets (sumó casi 1.075.000 en 11 días) desde que Muchachos: la película de la gente lo consiguiera hace más de un año y medio (el documental futbolero se estrenó a principios de diciembre de 2023 y pasó el millón en la primera semana de enero de 2024).

Una de las principales incógnitas del fenómeno de Homo Argentum pasaba por cómo le iba a ir en su segunda semana en cartel luego de haber vendido 690.000 localidades en sus primeros 7 días y la respuesta no pudo ser más positiva, ya que entre el jueves 21 y el sábado 23 su convocatoria cayó apenas 22% respecto del debut (mismos tres días del fin de semana previo) al sumar 262.000 tickets en 469 salas.

Se trata de una muy buena señal respecto de su continuidad, ya que lo más habitual es que incluso para éxitos comerciales de estas dimensiones la disminución en la segunda semana ronde entre el 40 y el 50%. Así, esta comedia compuesta por 16 micro historias llegó a 955.000 personas en 10 jornadas y este domingo 24, en su undécimo día en cartel, pasará con mucha comodidad la barrera del millón.

Como informó OtrosCines.com, Homo Argentum obtuvo el tercer mejor arranque de este siglo detrás de El clan, film de Pablo Trapero también con Francella, y Metegol, producción animada de Juan José Campanella, pero la segunda semana de la película antológica de Cohn y Duprat está siendo notable. Siguiendo la comparación con El clan, aquel film sobre la familia Puccio superó el millón de entradas en 10 jornadas (un día antes que Homo Argentum) y cayó en su segunda semana un 21% (mismo nivel que este flamante trabajo de Francella).

Tras sus primeras dos semanas en cartel, El clan ya había cortado 1.445.000 tickets en 332 pantallas, siempre según los datos de Ultracine analizados por OtrosCines.com, y Homo Argentum debería llegar el miércoles próximo a unas 1.250.000 localidades si se mantiene el ritmo de venta actual. Otro dato muy alentador para Homo Argentum tiene que ver con su predominio en el mercado general.

En efecto, durante su primera semana se había quedado con el 59,3% del público total, mientras que entre el jueves 21 y el sábado 23 monopolizó el 66% de los espectadores que fueron al cine en todo el país. Más allá de las controversias ideológicas y artísticas, que una película nacional se haya quedado con dos de cada tres localidades vendidas es un fenómeno que no se producía desde hacía mucho tiempo y todavía no tiene techo a la vista.

