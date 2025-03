Homenaje a Bond, música y un divertido Adam Sandler: las perlitas de los Oscar

La 97ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 2 de marzo de 2025, estuvo marcada por momentos memorables que destacaron tanto por su emotividad como por su originalidad. A continuación, repasamos algunas de las "perlitas" más destacadas de la noche.

Homenaje musical a James Bond

Uno de los momentos más aclamados de la velada fue el tributo musical a la franquicia de James Bond. Artistas de renombre como Doja Cat, Raye y Lisa de Blackpink se unieron para interpretar un medley de temas icónicos de la saga, incluyendo "Live and Let Die", "Diamonds Are Forever" y "Skyfall". La actuación fue introducida por Halle Berry, quien resaltó el legado de los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Margaret Qualley dances during the #JamesBond tribute at the #Oscars pic.twitter.com/bVhV4wux9x — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

Ariana Grande y Cynthia Erivo: magia sobre el escenario

La ceremonia abrió con una deslumbrante actuación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de "Wicked". Interpretaron canciones emblemáticas de "El Mago de Oz" y "Wicked", fusionando sus talentos en una presentación que cautivó al público y estableció el tono festivo de la noche.

Full performance of Ariana Grande and Cynthia Erivo at the #Oscars pic.twitter.com/hPevTrzzJ3 — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

El toque humorístico de Adam Sandler

El actor Adam Sandler aportó su característico humor a la gala. Durante el monólogo de apertura de Conan O'Brien, Sandler apareció inesperadamente en atuendo casual, provocando risas entre los asistentes. Tras una breve interacción humorística, simuló una salida apresurada, dejando una nota cómica en la ceremonia.

