Arrasa en Netflix con 4 capítulos: generó polémica y la crítica destrozó

Netflix renueva su catálogo cada mes y entre varias producciones que se ganan los elogios del público y la crítica, también aparecen otras que son cuestionadas por diversos motivos.

Eso pasó con una serie de cuatro episodios que ya arrasa en la plataforma y que generó polémica incluso semanas antes de su estreno.

Se trata de "Reina Cleopatra", una serie documental producida y narrada por Jada Pinkett Smith -actriz que está casada con Will Smith- que explora la vida de reinas de África emblemáticas (también está disponible "La reina Njinga").

Esta temporada trata sobre la reina Cleopatra, un ícono del antiguo Egipto "cuyos amores y encanto eclipsaron su mayor fortaleza: su inteligencia". "Esta serie replantea su fascinante vida y su astucia política, como también formula preguntas en torno a sus raíces, tema que continúa siendo objeto de debate", expresa la sinopsis oficial.

La polémica

Semanas antes de su estreno, con el lanzamiento del tráiler, hubo cuestionamientos porque la actriz que la interpretó, Adele James, es negra, algo que muchos consideraron no coincidía con el origen étnico de la reina de Egipto.

El propio Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto declaró que la ficción era una “falsificación de la historia egipcia” e incluso un abogado presentó una demanda en la que pedía que cerraran el servicio de streaming en el país.

"Cleopatra era griega, lo que significa que era de piel clara, no negra”, expresó el egiptólogo y exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. Además, dijo que muchas antigüedades lo prueban y afirmó que debieron consultar a especialistas locales.

La plataforma incluso se vio obligada a deshabilitar los comentarios en el video de YouTube del tráiler oficial, porque algunos mensajes se habían vuelto hostiles.

Pese a que historiadores sostienen que Cleopatra era blanca por su linaje griego macedonio, desde la producción sostienen que buscan explorar este debate porque hay interrogantes en el árbol genealógico de la mujer, ya que se desconoce la identidad de su madre y de su abuela, lo que lleva a decir a expertos a decir que tenía un origen egipcio.

“No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija y mi mi comunidad poder conocer esas historias”, expresó Pinkett Smith sobre el proyecto.

Por su parte, la actriz Adele James se defendió de las críticas: "No conocemos el verdadero árbol genealógico de Cleopatra. Existen otras versiones con actrices de piel más clara que la mía, pero tengo todo el derecho de tener una oportunidad de humanizar a esta increíble mujer”.

Y lanzó a Glamour Magazine: “Todos pusimos nuestra sangre, sudor y lágrimas en la serie, y cualquier otra persona tiene tanto derecho a dar su versión (...) No hay ninguna circunstancia bajo la cual sea aceptable que alguien me trate a mí o a cualquier otra persona de la forma en que el elenco y el equipo han sido tratados desde que la lanzamos el tráiler. He recibido cientos de comentarios racistas e incluso amenazas de muerte. Es algo muy dañino”.

Duras críticas especializadas

La producción, dirigida por Tina Gharavi y Victoria Adeola Thomas, más allá de la polémica, no tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica.

"Aunque nos gustaron los expertos entrevistados, además de la interpretación de Adele James como la famosa reina, las secuencias dramáticas dejan mucho que desear", expresó Joel Keller en Decider.

"Adele James es lo mejor de todo. Aporta inteligencia y matices a una interpretación que es sorprendentemente mejor que lo que la rodea", afirmó por su parte Leila Latif en The Guardian.

En la plataforma Rotten Tomatoes, la serie tiene de momento un 11% de aprobación de la crítica y un 2% del público.