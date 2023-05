El morbo hizo trepar a la cima del podio a la última de Bruce Willis

Por María Rosa Beltramo.

Los fanáticos de Bruce Willis recibieron el año pasado como un baldazo de agua helada la noticia de que se alejaría de la actuación tras ser diagnosticado, ,inicialmente, de afasia.

Con los meses , la familia del protagonista de "Duro de matar" y "Sexto sentido" comunicó que el panorama y la salud se habían complicado y que lo que padecía, en rigor, era demencia frontotemporal.

Mas o menos contemporáneamente se supo que había rodado la friolera de 22 películas en 4 años y que en los últimos tiempos era complejo dirigirlo porque olvidaba la letra y había que repetir hasta el infinito escenas sencillas , que toda la vida habían sido pan comido para alguien de su jerarquía.

Cuando Netflix sumó a su oferta de mayo "En el lugar equivocado" las usinas publicitarias dijeron "la última que filmó Bruce" y ese fue el gancho perfecto para que todo el mundo corriera a verlo.

Y si lo que quisieron (quisimos) ver eran las huellas de lo que ya era un padecimiento neurológico con todas las de la ley, el film que dirigió Mike Burns satisface esas expectativas.

Bruce encarna a un policía retirado que está a punto de declarar contra un narco en un juicio.Paralelamente se está recuperando del accidente automovilístico en el que murió su esposa. Para pintar la tragedia con tonos más precisos alguien desliza que el que manejaba era él ...y que esa noche había bebido más de la cuenta.

Pero al guionista Bill Lawrence tampoco eso le pareció digno de una historia atractiva. Y le empezó a agregar temas. La hija del protagonista, Chloe (Ashely Greene) vive lejos, tiene cáncer e ignora si el tratamiento está dando resultado o no.

Y además planea pasar el fin de semana con Frank (Bruce Willis) su padre para poder presentarle a su novia Tammy (Stacey Danger).

Mientras se lame las heridas, Frank, que algo tiene que hacer, se emplea como guardia de seguridad de un mercadito, se prepara para declarar y frecuenta al próximo capitán de la policía local, East (Texas Battle).

Por supuesto, para preparar lo que se viene, la hija dice, mientras conduce hacia la cabaña de su padre, que en toda esa zona no hay señal.

Mientras tanto por otro camino, en medio del bosque , avanza Jake (Michael Sirow), el malo-para que se note tiene una cicatriz negra y fea en mitad de la cara- y sus intenciones son más que claras: tiene que conseguir que Frank cierre la boca.

Quienes vieron toda la película sabrán que Bruce prácticamente no cambia nunca su expresión-no importa que le disparen o que se entere que secuestraron a su hija- y esa es una parte del problema.Pero de lo demás no tiene la culpa.

Por caso, aunque el malo es un tirador experto y dispara a medio metro del blanco, sus "víctimas" al final siempre se levantan y siguien la acción.

Se advierte también que probablemente algún focus group dictaminó que a la historia le estaba faltando un toque de humor. Y para no andar dándole letra a Willis que no lograba recordar textos largos, decidieron que todo lo pretendidamente gracioso girara en torno del capitán East.

No importa que no esté justificado ni uno solo de los pasos de comedia que le obligan a ejecutar, incluído un monólogo que se pretende inicialmente dramático pero vira a lo humorístico y que termina abruptamente enchastrándose el traje con el whisky que llevó para brindar en soledad y llorando por un amigo que ya no está en este mundo.

Se nota que no hubo forma de rodar el encuentro de Frank, su hija y la novia de ella por lo que esa parte del relato no tiene fin. Si Bruce Willis no estaba bien no les costaba nada contratar un doble para que corriera con más ganas por el claro del bosque.

Hay media docena de detalles más que no cierran ni se sostienen. Y ya que estaban y sabiendo que era la última de un tipo que hizo historia con tantas buenas películas de acción, podrían haberle procurado un final más digno.

De todos modos y aunque al guionista y al director tal vez les de algo de verguenza, es la película más vista de Netflix.