Medialunas pagadas por todos

Fernando Genesir

Nos enteramos el fin de semana que el gobierno realizó una compra de más de 16 millones de pesos en medialunas y panes para proveer a la Casa Rosada y a la residencia presidencial de Olivos. Lo hizo mediante licitación, con la misma empresa que le prestaba el servicio a la administración de Alberto Fernández.

La compra fue autorizada el 22 de agosto por el administrador de servicios generales, Pablo Benvenuto, licitación firmada por la Secretaria General de la Presidencia, repito la cifra, 16.627.288 pesos en dólares, 13.235 dólares. Lo informó así la agencia Noticias Argentina y varios diarios, Clarín, Ámbito Financiero, Página 12, se hicieron eco, o sea, acá no hay grieta en la difusión de la noticia.

La adjudicación para proveer medialunas y panes lo obtuvo la empresa Desarrollo Estratégico Comercial SA, la misma empresa que le prestaba el servicio durante la administración de Alberto Fernández, o sea que en el gobierno de Alberto también se compraban medialunas y panes, igual que ahora. En aquel momento 13.397.000 pesos, eran para 37.600 unidades.

Ahora, no se sabe, no se especifica el tiempo de duración de la mercadería, ni cuándo se va a realizar la próxima compra. A mí la verdad es que no me interesa mucho si las medialunas son para dos meses, para doce meses o para tres días. Por supuesto que hay una diferencia si es para tres días o para todo el año.

Para mí la cuestión pasa por otro lado. ¿Hará falta que el presidente y los funcionarios tengan la medialuna pagada por todos y todas?