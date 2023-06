¿Hasta cuándo?

Fernando Genesir

-Una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó 218 mil pesos para no ser pobre. Ese es el monto de la canasta básica total, que está compuesta por alimento, salud, educación, indumentaria. La cifra representa un aumento del 7, 2% en el último mes.

-En los primeros cinco meses de este 2023, ya acumula un alza del 47%. Y en los últimos 12 meses ese indicador subió 118% es decir por encima de la inflación general estamos hablando repito de 218 mil pesos para que una familia pueda cubrir las necesidades básicas, porque esa canasta no incluye gastos como el alquiler o el pago de expensas.

-Y acá viene una pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuántas son las familias que pueden disponer de ese ingreso o para decirlo de otra manera cuántas son las familias que se quedan por debajo de los 218 mil pesos y que por lo tanto son pobres en la Argentina.

- El otro dato quizás más crítico es el de la canasta básica alimentaria, que subió 5, 2% en mayo, acumuló 122% en el último año, muy por encima también de lo que subió la inflación, y así es como un hogar de cuatro integrantes necesitó 93 mil pesos para no ser considerado indigente.

- Con lo cual, repetimos lo que venimos sosteniendo en este espacio y es que la inflación castiga claramente a los sectores más populares, a las familias de menores recursos, que destinan casi todo o todo sus ingresos a comer, a alimentarse.

-Recordemos también un informe del observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina sobre el empleo, la pobreza y la indigencia, que remarca que casi el 30% de los ocupados, de los ocupados, viven en hogares que no llegan a la canasta básica. O sea, se acentúa un fenómeno que se viene registrando en la Argentina, un fenómeno donde tener trabajo ya no te garantiza no ser pobre.

-Tener un ingreso no te garantiza no ser indigente. O sea, este fenómeno, sobre todo con el aumento de trabajos informales o con trabajos formales donde los sueldos pierden contra la inflación.

-Todos los meses el Indec estrena una cifra que muestra el fracaso económico del gobierno. Sin plan para controlar la inflación, los precios suben por encima de los sueldos y cada vez más gente queda en la pobreza y en la indigencia. ¿Hasta cuándo?