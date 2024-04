La vicegobernadora de Mendoza apuntó hacia las carreras sin salida laboral

Esta semana se llevó a cabo una marcha multitudinaria en distintas ciudades del país en defensa de la educación pública universitaria. La movilización, organizada principalmente por agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes universitarios, contó con el apoyo de gremios, partidos políticos y egresados. Esta manifestación se realizó a pesar del anuncio gubernamental de habilitar algunos pagos para parte de los gastos operativos después de no enviar los fondos durante el primer trimestre del año.

La previa y el post-marcha generaron mucha polémica respecto a los gastos que hay en la universidad pública en todo el país.

Por un lado, el gobierno insistía en que se debía auditar mejor los números de las universidades. Cabe recordar que éstas tienen una auditoria concomitante realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y una posterior efectuada por la Auditoria General de la Nación (AGN). Sin embargo estas auditorias, la de la AGN, por ejemplo, no se realizan sobre todas las facultades.

Jesús Rodríguez, ex Auditor General de Nación admitió que "las auditorias no tenían demasiada precisión". Aunque también señaló que "no se ha determinado que haya algún delito". Por caso, a última auditoria de la UBA se había hecho sobre una sola facultad, que era la facultad de Psicología.

En este marco, se expresó la vicegobernadora de Mendoza y egresada médica de la Universidad Nacional, Hebe Casado, quien criticó el financiamiento estatal para carreras que no tienen salida laboral. Según sus palabras, es un "despilfarro financiar algunas carreras que son hobbies".

La vicegobernadora afirmó en diálogo con Cadena 3: "Cada peso que sale del Estado, y que cada peso que los contribuyentes aportan para las arcas nacionales, debe ser muy bien utilizado. Porque no estamos en un país donde sobran los recursos, y podemos darnos lujos de despilfarrarlos en cualquier cosa."

Para Casado, "ofrecerle a un joven que invierta 5 años de su tiempo para que después se reciba y no tenga salida laboral, es una estafa para el joven, y es una estafa también para la sociedad que invirtió sus impuestos en bancarle la carrera". En ese sentido, propone reevaluar las ofertas educativas actuales y planificar estratégicamente las carreras con salidas laborales a corto, mediano y largo plazo.

"Hay que ver esas cosas. Por un lado, que la educación sea de calidad. En segundo lugar, que los ingresos sean restrictivos, porque eso obliga a que uno piense mejor qué carrera va a tomar. Y en tercer lugar, que esa carrera tenga salida laboral. Entonces, creo que hay que hacer una reevaluación. Obviamente en las carreras que están funcionando ya hay que terminarlas, pero de ahora en adelante hay que hacer una planificación estratégica de lo que cada región del país requiere y a partir de ahí brindar la educación que se necesita", concluyó.

Informe de Guillermo López