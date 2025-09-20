Los industriales sacan la brújula y se preparan para surfear

Por Guillermo López

Amesetamiento de la actividad en el segundo trimestre con importante olor a caída en el tercero; una fuerte suba de tasas de interés en la previa a las elecciones bonaerenses; ascenso del tipo de cambio de $1.300 a $1.500 en los últimos 45 días y estampida del riesgo país en el último mes.

Ante ese panorama, ¿qué actitud toman los dueños de las industrias? Sobre eso indagó la consultora Perspectivas Sociales en el Coloquio de la UIC -donde hubo más de 600 empresarios- desarrollado hace dos semanas y los resultados fueron muy elocuentes.

No fue un sondeo típico de mediciones de niveles de actividad y perspectivas de inversión futura sino conceptual, con una dinámica similar a las trivias, donde cada participante lo hacía de manera voluntaria y anónima.

Así las cosas, cuando la consulta fue sobre la lectura del contexto nacional actual en lo que va del año, la mayoría (53%) de los industriales lo resumió con esta frase: "Sabemos que saldrá el sol, pero todavía llueve".

En tanto, cuando hay cambios inesperados, gran parte de los empresarios del sector manufacturero se ven como un caballo, que “ajusta el paso y acelera”.

Mientras que 8 de cada 10 están alertas por los cambios del contexto global porque "es como una ola gigante, que hay que surfear pero para ganar velocidad" o "se pica el mar y hay que sacar la brújula propia". Y la mitad "cambia las velas del barco y aprovecha los nuevos vientos".

"Nos encontramos con lo que muchos intelectuales llaman Entorno flux, un entorno en donde todo es inestable y dinámico y hay contradicciones simultáneas (avance y retroceso, riesgo y oportunidad)”, explica a Cadena 3 Josefina Schapira, CEO de Perspectivas Sociales.

En ese entorno donde nada es lineal ni previsible: lo único constante es el cambio continuo y, además, es cada vez más acelerado. "El industrial argentino, quizás por su propia historia, siente un orgullo silencioso: el de tener un know how ya adquirido, una brújula basada en la experiencia que les permite transitar las turbulencias, con flexibilidad, reparando la nave en alta mar -es decir adaptando procesos productivos-; o cambiando las velas -lo que sería ajustar la estrategia- para poder ser avanzando y explorando nuevas oportunidades", finaliza.

Como suele decirse: en Argentina lo único constante es la volatilidad.