Córdoba lanza jornadas de salud estética para personas en tratamiento oncológico

La Asociación de Cosmiatría Profesional de Técnicos Cosmiatras de la Provincia de Córdoba (ACCCEP), junto a la Fundación Corazón de Mujer y la Asociación ATTTA de Personas Travestis, Transgénero y Transexuales, ponen en marcha una acción colectiva de salud estética primaria que busca tender puentes entre la atención profesional y la transformación social.

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, en Córdoba Capital, se llevarán adelante jornadas gratuitas destinadas a personas en tratamiento oncológico y a personas trans, con el objetivo de brindar un acompañamiento ético, humano y profesional en torno al cuidado de la piel.

“La piel es un órgano que comunica, siente y refleja la historia de cada persona. Cuidarla también es un gesto de respeto, de escucha y de reparación”, explican desde las organizaciones impulsoras.

La propuesta incluye no solo atención estética, sino también espacios de intercambio de experiencias, formación y construcción colectiva entre pacientes y profesionales. El desafío es generar una red de trabajo que articule salud, inclusión y conciencia social.

La convocatoria está abierta a cosmetólogos, cosmiatras y dermocosmiatras que quieran sumarse como voluntarios o colaboradores.