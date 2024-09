Artistas con diversidad intelectual reunidos en París y la presencia argentina

Mientras se llevan a cabo los Juegos Paralímpicos de París 2024, paralelamente en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se lleva a cabo un encuentro mundial de artistas con diversidad intelectual.

Se trata del evento "ART-PARA", una muestra de arte organizada por People with Disability & Friends of Five Continents, junto a la OCDE y el Ministerio de Cultura de Corea, para apoyar las obras de artistas de los cinco continentes y que posean alguna diversidad intelectual.

La intención de esta exposición es unir a los artistas de distintos estados, así como las olimpiadas reúnen a las personas a través del deporte.

La única representante de Sudamérica es Lula Cornejo, la artista argentina, que nació en Bahía Blanca y vive en Chilvicoy y tiene una neurodiversidad. Pero, cuyas obras ya han recorrido el mundo y ha expuesto incluso en la Bienal de Florencia.

En esta oportunidad, Lula llevó cuatro obras: una que hace hincapié en el cambio climático y lo que le pasa al planeta, otra que expresa cómo y dónde vivimos y la realidad que nos atraviesa y condiciona, otra que es la percepción de la realidad que tenemos de otras personas y la última que ses un abstracto.

Para Lula, este ART-PARA es un hecho histórico, y le permite además expandir sus conocimientos sobre el arte, además de compartir con otros grandes del rubro, povenientes de diferentes culturas.

"ART-PARA reúne a las personas alrededor del arte. Para mí es una oportunidad única poder compartir con otros artistas, conocer sobre sus vivencias y su arte", afirmó a Diversidad.

El evento se lleva a cabo desde el 2 al 11 de septiembre, en París.

Lula nació con un síndrome neurológico y tiene diversidad intelectual, que le trae aparejado al mismo tiempo una diversidad física. Los organizadores de ART-PARA vieron algunas de sus obras a través de las redes sociales y la convocaron para representar a Sudamérica y exponer sus creaciones.

