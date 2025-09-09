Se vota este miércoles la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

El proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe avanza hacia su etapa final. Este martes y miércoles, los 69 convencionales reformadores se reunirán para votar el texto definitivo de la nueva Constitución provincial.

Una vez aprobado, el documento será jurado en un acto oficial previsto para el viernes 12 de septiembre en la Legislatura de Santa Fe, lo que marcará el cierre formal de la Convención del 25.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Convención comenzó el pasado 14 de julio y sesionó durante 60 días en el recinto de la Cámara de Diputados. En la antesala de la última sesión, los convencionales firmaron el texto final, elaborado por la Comisión Redactora a partir de las reformas aprobadas en las sesiones plenarias.

El nuevo cuerpo normativo incluye 161 artículos —frente a los 116 de la Constitución vigente desde 1962— y 27 cláusulas transitorias. Entre estas últimas, se destaca la habilitación al actual gobernador, Maximiliano Pullaro, para postularse a un nuevo mandato en las elecciones de 2027.

Previo a la sesión definitiva, se realizó la última reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, presidida por Felipe Michlig, titular de la Convención. Participaron también los jefes de bloque de los distintos espacios políticos, quienes ultimaron detalles para el cierre del proceso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estuvieron presentes, entre otros, Fabián Bastia, Pablo Farías, Lisandro Enrico y Cristian Cunha por Unidos para Cambiar Santa Fe; Rubén Pirola y Diego Giuliano por Más para Santa Fe; Emiliano Peralta por Somos Vida y Libertad; Rubén Giustiniani por Activemos; Nicolás Mayoraz por La Libertad Avanza; y Ariel Sclafani por el Frente de la Esperanza.

La jura de la nueva Carta Magna se realizará en la sede de la Legislatura provincial con la participación de los 69 convencionales, el gobernador y la vicegobernadora, las presidentas de ambas cámaras legislativas, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se anunció que, durante la tercera semana de septiembre, en el marco del Día del Estudiante, se llevarán a cabo actos en distintas localidades de la provincia.

En ellos, miles de estudiantes, acompañados por sus docentes, prometerán lealtad a la nueva Constitución de Santa Fe, en una ceremonia que busca simbolizar el compromiso de las nuevas generaciones con el texto recientemente aprobado.