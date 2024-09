FOTO: Feria del Libro Rosario: Franco Pisso y lo vital de la "comunicación no verbal".

En el marco de la Feria Internacional del Libro, este viernes se presentaron los libros "Franco Tiradores" y "Pisoteando Mitos" del abogado, máster en oratoria y docente Franco Pisso.

Desde el corazón del evento literario en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, expresó su conexión con Rosario, su ciudad natal, afirmando: "Todo lo que pasa en YouTube que no parece es acá, se sigue invirtiendo acá... la ciudad me apapacha". Además, se definió a sí mismo: "Soy un docente que tiene la intencionalidad de que la comunicación deje de ser un problema en tu vida".

El autor también abordó las falsas creencias comunes sobre la comunicación, señalando que "cada vez tenemos que ser más humanos para ser creíbles". En este sentido, destacó que la comunicación no verbal es crucial: "93% de la comunicación no es el mensaje... la no verbal es el 55% y la paraverbalidad es el 38%".

Franco Pisso, quien se especializa en oratoria, comentó sobre la importancia de la autenticidad en la comunicación: "Siempre que intentamos mostrar algo que no somos, la cosa se empieza a complicar y la comunicación empieza a pasar factura".

Además, reflexionó sobre cómo la gente le agradece por ayudarles a entender mejor a sus seres queridos, señalando: "Puedo entender un poco más a mi hijo o puedo entender un poco más a mi hija".

Los libros de Pisso están disponibles en formato digital a través de Amazon, aunque el autor también mencionó que muchos prefieren la versión impresa. La formación online que ofrece el autor ha tenido gran acogida, aunque actualmente no hay nuevas inscripciones hasta el próximo año.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.