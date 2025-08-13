Zelenskyy visitará Berlín para reunirse con Merz antes de la cumbre Trump-Putin

BERLÍN (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitó Berlín el miércoles para reunirse con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y mantener conversaciones con líderes europeos y de estadounidenses antes de la cumbre que celebrarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, a finales de semana, informó el gobierno alemán.

Merz convocó una serie de reuniones virtuales el miércoles en un intento de que se escuchara la voz de los líderes europeos y de Ucrania antes de la reunión de la que han sido excluidos.

Estuvo previsto que Zelenskyy se reuniera primero con líderes europeos para prepararse para una llamada virtual con Trump y con su vicepresidente, JD Vance, aproximadamente una hora después. La llamada entre los integrantes de la “coalición de los dispuestos” —los países preparados para ayudar a supervisar cualquier futuro acuerdo de paz— tuvo lugar al final.

Trump había declarado que quería ver si Putin se tomaba en serio el final de la guerra, que estaba en su cuarto año. Trump decepcionó a los aliados en Europa al manifestar que Ucrania tendría que ceder parte del territorio controlado por Rusia. También dijo que Moscú debía aceptar intercambios de tierras, aunque no estaba claro qué podría entregar Putin.

Los europeos y Ucrania temieron que Putin, quien libró la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y utilizó el poder energético del Kremlin para intentar intimidar a la Unión Europea, pudiera lograr concesiones favorables y establecer las líneas generales para un acuerdo de paz sin ellos en la mesa.

El temor predominante de los países europeos fue que el líder ruso fijara su mirada en uno de ellos a continuación si ganaba en Ucrania.

