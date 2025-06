Wimbledon ante un calor inusual en su primer día del torneo de Grand Slam

LONDRES (AP) — Wimbledon se enfrentó a un día de calor excepcional el lunes durante la jornada inaugural de su torneo de Grand Slam más antiguo. A las 11 de la mañana, las temperaturas alcanzaron los 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit), y se esperaba que superaran los 29,3 C (85 F) registrados durante el primer día del 2001.

“Voy a estar moviéndome de un lugar a otro buscando sombra”, mencionó Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club. “Es innegable que hace calor. Sin embargo, los atletas están acostumbrados a competir en estas condiciones a lo largo del año en el circuito. Para nosotros, los británicos, este calor es notable”, agregó Bolton.

La temperatura media durante el día en Londres en junio es de 21,5 C (71 F). La oficina meteorológica del gobierno señaló que esta primavera fue “la más cálida y soleada en el Reino Unido desde que se tiene registro”.

Wimbledon, al igual que otros torneos de tenis, presta atención a la temperatura del aire, la de la superficie y la humedad para evaluar el estrés por calor. Si las temperaturas superan los 30,1 C (aproximadamente 86 F), se permitirá un descanso de diez minutos entre el segundo y tercer set de partidos femeninos y entre el tercer y cuarto set de partidos masculinos.

Durante el lunes, Bolton destacó que hay más hielo disponible para los jugadores y que los recogepelotas rotarán con mayor frecuencia. “Si lo consideramos necesario, también daremos descansos regulares a los trabajadores en el recinto”, indicó.

“Estamos ofreciendo el mismo consejo que muchos profesionales médicos: vengan preparados, traigan un sombrero, usen protector solar y vistan ropa ligera. Tomen descansos fuera del sol y manténganse hidratados”, sugirió Bolton a los aficionados. También recordó a todos que deben estar pendientes de las personas a su alrededor y si alguna parece sufrir estrés por el calor, hay un equipo médico disponible.

Aunque las temperaturas en Wimbledon son elevadas, no se comparan con las que enfrentan los atletas y espectadores en el Abierto de Australia, celebrado en enero, o en el Abierto de Estados Unidos, que tiene lugar en agosto y septiembre, donde las temperaturas superan regularmente los 32 C (90 F) y pueden alcanzar más de 38 C (100 F).

Un análisis de AP del 2023 confirmó que las temperaturas máximas promedio durante el Abierto de Estados Unidos y otros tres torneos de tenis han aumentado, volviéndose más peligrosas en las últimas décadas. Esto refleja el impacto del cambio climático que ha causado olas de calor récord, lo que puede dificultar que los jugadores muestren su máximo nivel y, en el peor de los casos, incrementar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Los asistentes al evento han optado por usar paraguas, no como protección contra la lluvia que es común en estas fechas, sino buscando sombra. El año pasado, las lluvias persistentes llevaron a que se necesitaran cuatro días para completar la primera ronda en lugar de los dos programados.

“No estamos acostumbrados a estas temperaturas, pero estamos preparados y, en realidad, felices de que hoy esté soleado y no húmedo como el año pasado”, finalizó la directora ejecutiva.