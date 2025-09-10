Vuelco de un camión de gas en Ciudad de México dejó 57 heridos

Al menos 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado de gravedad, es el saldo preliminar de un incendio derivado de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo) en el oriente de la Ciudad de México hoy informaron autoridades locales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló en su cuenta de la red social X que el incidente se produjo en la Calzada Zaragoza, bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Posteriormente, detalló en declaraciones a medios locales que el siniestro ocurrió a las 14:20 hora local, cuando la pipa de gas, de 49.500 litros de capacidad, sufrió una volcadura, a partir de la cual tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales.

"Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados; 19 de las personas trasladadas a los hospitales están graves", subrayó Brugada, quien agradeció a todos los equipos de emergencia que apoyaron "de manera inmediata esta emergencia".

Elementos policiales resguardan la zona del accidente y prevalecen los cortes viales en las inmediaciones como medidas de seguridad para toda la población y también para preservar la escena mientras la Fiscalía concluye los peritajes y la investigación para determinar con precisión las causas, según destacaron las autoridades locales.