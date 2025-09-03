Venus Williams se despide del US Open tras caer en cuartos de dobles femeninos

NUEVA YORK (AP) — El primer torneo de Grand Slam de Venus Williams en dos años terminó el martes, cuando la veterana y Leylah Fernández cayeron en los cuartos de final de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos ante Taylor Townsend y Katerina Siniakova, la dupla favorita, por 6-1, 6-2.

Cuando el partido terminó después de 56 minutos en el Estadio Louis Armstrong, Williams sonrió mientras caminaba hacia la red para estrechar la mano de Siniakova y luego abrazar a Townsend. Miles de espectadores se levantaron para dar a Williams una ovación.

Townsend y Siniakova se unieron en el aplauso a Williams.

“Crecer viendo a Venus y (su hermana) Serena, para mí y mi hermana fue una inspiración”, rememoró Townsend. “Fue un honor compartir la cancha hoy”.

Siniakova consideró a Williams “una leyenda” y dijo que fue “un privilegio” jugar contra ella.

La estrella de 45 años fue eliminada antes en la primera ronda tanto de individuales —cayendo ante Karolina Muchova en tres sets— como de dobles mixtos. Estuvo fuera de competición durante 16 meses hasta que regresó a jugar en un torneo en Washington en julio.

Su certamen más reciente del Grand Slam había sido el Abierto de Estados Unidos de 2023.

“De lo que estoy más orgullosa es que no es fácil salir del banquillo. Realmente no lo es, y nunca había tenido un descanso tan largo. Trajo nuevos desafíos para los que no estaba preparada de muchas maneras”, expresó Williams. “Así que estoy muy orgullosa de que... me mantuve fiel a mí misma. No intenté jugar de otra manera. No intenté jugar a lo seguro.

“Fui por ello, y así soy yo. Voy por ello. Cuando haces eso, suceden cosas buenas. Quizás no lo logré esta vez, pero sé quién soy, y sé que puedo trabajar una vez que tenga una pequeña oportunidad”.

Dijo que no estaba segura de sus planes futuros, pero dio a entender que planea jugar de nuevo.

Fernández, canadiense de 22 años que fue subcampeona de individuales en Nueva York en 2021, comentó: “Ver a Venus jugando en la cancha por diversión me recordó por qué comencé a jugar tenis”.

Williams y Fernández recibieron una invitación de la Asociación de Tenis de Estados Unidos y no habían perdido un set en sus primeros tres partidos de su debut como dupla.

Townsend, quien actualmente está clasificada como la número uno en dobles, forma con Siniakova una pareja experimentada que ganó Wimbledon en 2024 y el Abierto de Australia este año. Siniakova ha ganado un total de diez títulos de Grand Slam en dobles femeninos.

Por supuesto, Williams es la dueña de 14 títulos de Grand Slam en dobles femeninos junto a Serena, quien dejó el circuito profesional en 2022.

La hermana mayor de Williams también ha ganado siete campeonatos de majors en individuales y otros dos en dobles mixtos.

Fue la jugadora de mayor edad en el cuadro de individuales del Abierto de Estados Unidos desde 1981.

El tiempo de Townsend en Flushing Meadows continúa en dobles femeninos después de que no pudo convertir ocho puntos de partido y fue eliminada de individuales en la cuarta ronda por Barbora Krejcikova.

“Fue un partido difícil, pero al final, dejé todo en la cancha. Eso fue lo único que yo y el equipo podíamos pedir”, comentó Townsend. “Realmente siento que partidos como éste son momentos definitorios y oportunidades. Puedes subir o bajar”.

Townsend también estuvo en el centro de atención por una tensa discusión después del partido con Jelena Ostapenko tras un partido de individuales.

En las semifinales de dobles, Townsend y Siniakova se enfrentarán a las cabezas de serie número cuatro, Veronika Kudermetova y Elise Mertens. La otra semifinal es entre las número dos Sara Errani y Jasmine Paolini contra las terceras Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe.

Kudermetova y Mertens ganaron Wimbledon el mes pasado. Errani y Paolini conquistaron el Abierto de Francia en junio.

El escritor de deportes de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe.

