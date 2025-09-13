Venezuela denunció que barco estadounidense intimidó a un grupo de pescadores

El Gobierno de Venezuela denunció hoy que el buque Carmen Rosa, tripulado por nueve pescadores, que navegaba este viernes a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), fue asaltado por un destructor de la Armada de Estados Unidos, equipado con potentes misiles y tripulado por marines.

“Este viernes 12 de septiembre, el buque venezolano ‘Carmen Rosa’, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS ‘Jason Dunham’ (DDG-109)”, indicó.

El Gobierno de Venezuela realizó la denuncia a través de un comunicado difundido en el canal de Telegram del canciller venezolano, Yván Gil.

En conferencia de prensa, el canciller Gil describió que el navío estadounidense desplegó a 18 efectivos armados para ocupar la embarcación. Agregó que dicha acción constituye una provocación mediante el uso ilegal de medios militares, con el objetivo de justificar una escalada bélica en el Caribe e insistir en un cambio de régimen.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en tanto, registró el incidente y acompañó a los pescadores hasta su liberación. El Gobierno venezolano exigió a Washington cesar “de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe”. De igual forma, ratificó su compromiso por la paz y la defensa de su soberanía.