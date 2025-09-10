Uruguay evalúa la posibilidad de recibir refugiados de Gaza

El Gobierno de Uruguay analiza la posibilidad de acoger refugiados palestinos provenientes de Gaza, aunque se trata de un proceso “complicadísimo”, según señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

“Hay una realidad objetiva y estamos trabajando para entender cuán real puede ser”, afirmó el canciller ante los periodistas, al tiempo que aclaró que no se puede tomar a la ligera, ya que se trataría de un plan que “tiene que ser financiado, planificado y garantizado”.

Y continuó: “Hay una larga lista de familiares que están en Gaza, que están pidiendo desesperadamente salir, que están usando los mecanismos de las embajadas, y dentro de las embajadas, los de la embajada uruguaya”.

Según Lubetkin, el Gobierno estudia “con mucha atención” la posibilidad.

“No somos irresponsables; primero hay que ver cómo se pueden dar procesos de llegada. No estamos jugando, no es un jugueteo. Es algo demasiado importante en un marco de gran desesperación por el drama que en este momento hay en Gaza”, subrayó.

Recordó que para mover a los refugiados hace falta “la autorización de Israel, para salir, así como la de la Cruz Roja”.

El pasado 8 de agosto, la cancillería uruguaya condenó la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte de Israel, lo que demostró “una grave violación al Derecho Internacional”.

Reafirmó además “la posición inquebrantable de Uruguay a favor de la solución de dos Estados”, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.