Una explosión en complejo miliciano en el noroeste de Pakistán deja 24 muertos

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Al menos 24 personas, incluidos milicianos y civiles, murieron el lunes en una explosión de material para la fabricación de bombas supuestamente almacenado en un complejo por combatientes talibanes paquistaníes, según informó la policía.

La explosión ocurrió en el valle de Tirah, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y destruyó varias casas cercanas.

Murieron al menos 10 civiles, incluidas mujeres y niños, junto con al menos 14 milicianos, afirmó el policía local Zafar Khan.

Khan alegó que dos comandantes locales de los talibanes paquistaníes, Aman Gul y Masood Khan, habían establecido escondites en el complejo, que estaba siendo utilizado como una fábrica para producir bombas camineras. Acusó a los milicianos de utilizar a los civiles como escudos humanos y dijo que recientemente habían almacenado armas en mezquitas en otros distritos.

Las fuerzas de seguridad de Pakistán están llevando a cabo operaciones contra los talibanes paquistaníes en Khyber, Bajaur y otras partes del noroeste.

Pakistán ha registrado un aumento en los ataques milicianos, la mayoría reivindicados por los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, quienes están aliados con los talibanes afganos. El TTP es un grupo separado, pero se ha envalentonado desde el regreso al poder del Talibán afgano en 2021. Se cree que muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán.