Mundo

Un terremoto de 7,2 sacudió la costa de Kamchatka y hay alerta de tsunami

Se activaron protocolos de seguridad y la comunidad local se mantiene alerta ante posibles réplicas.

18/09/2025 | 18:06Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte sismo en la península rusa de Kamchatka.

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter sacudió la costa oriental de la península rusa de Kamchatka. Este evento sísmico generó una alerta de tsunami y se produjo apenas un mes y medio después de un fuerte sismo que había alcanzado una magnitud de 8,8.

El Servicio Geofísico Unificado de Rusia reportó que el terremoto tuvo lugar a las 06:58 horas (hora local). El epicentro del sismo se localizó a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La oficina de emergencias de Kamchatka emitió un comunicado donde informó sobre la alerta de tsunami para la costa este de la península.

En el mensaje, se indicó que se estaba alertando a la población sobre los posibles riesgos asociados al fenómeno natural. Este terremoto fue uno de los más fuertes registrados desde el sismo del 30 de julio, cuando un evento sísmico alcanzó una magnitud de 8,8, considerado el más intenso en la región desde 1952.

Desde aquel entonces, las réplicas continuaron afectando la zona, pero este nuevo terremoto destacó por su magnitud y por las medidas preventivas que se implementaron rápidamente. La comunidad local permaneció atenta a las indicaciones de las autoridades mientras se evaluaban los daños y se monitoreaba la situación en tiempo real.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kamchatka? Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la costa oriental de la península.

¿Quién reportó el terremoto? El Servicio Geofísico Unificado de Rusia fue quien reportó el evento sísmico.

¿Cuándo ocurrió el terremoto? El terremoto tuvo lugar a las 06:58 horas (hora local).

¿Dónde se localizó el epicentro? El epicentro se localizó a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk.

¿Por qué se emitió una alerta de tsunami? Se emitió una alerta de tsunami debido a la magnitud del terremoto y los riesgos asociados.

