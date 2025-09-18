Un terremoto de 7,2 sacudió la costa de Kamchatka y hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter sacudió la costa oriental de la península rusa de Kamchatka. Este evento sísmico generó una alerta de tsunami y se produjo apenas un mes y medio después de un fuerte sismo que había alcanzado una magnitud de 8,8.

El Servicio Geofísico Unificado de Rusia reportó que el terremoto tuvo lugar a las 06:58 horas (hora local). El epicentro del sismo se localizó a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

La oficina de emergencias de Kamchatka emitió un comunicado donde informó sobre la alerta de tsunami para la costa este de la península.

En el mensaje, se indicó que se estaba alertando a la población sobre los posibles riesgos asociados al fenómeno natural. Este terremoto fue uno de los más fuertes registrados desde el sismo del 30 de julio, cuando un evento sísmico alcanzó una magnitud de 8,8, considerado el más intenso en la región desde 1952.

Desde aquel entonces, las réplicas continuaron afectando la zona, pero este nuevo terremoto destacó por su magnitud y por las medidas preventivas que se implementaron rápidamente. La comunidad local permaneció atenta a las indicaciones de las autoridades mientras se evaluaban los daños y se monitoreaba la situación en tiempo real.