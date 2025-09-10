Un oficial de seguridad muerto y varios heridos, el saldo del ataque de Israel a Qatar

El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que un oficial de seguridad murió y varios más resultaron heridos.

El ataque se produjo en el distrito diplomático de Doha, una zona densamente poblada rodeada de escuelas y bloques de viviendas.

Los residentes expresaron su conmoción y temor tras el ataque y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar expresó su más enérgica condena, calificándolo de grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos y residentes qataríes.

La condena fue internacional: partió desde el secretario general de la ONU y Arabia Saudita a Bangladesh, pasando por países de Europa e incluso los Estados Unidos.

Los analistas creen que el ataque tenía como objetivo atacar a los líderes de Hamás, socavar su capacidad de decisión y ganar influencia en las negociaciones de alto el fuego. Kheir Diabat, profesor del Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Qatar, declaró a la agencia de noticias Xinhua que Israel buscaba “eliminar a Hamás y excluirlo del proceso de toma de decisiones, allanando el camino para un acuerdo con una parte palestina más dispuesta a aceptar las condiciones israelíes”.

Eyal Zisser, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y experto en asuntos de Oriente Medio, afirmó que el ataque buscaba “ajustar cuentas” con los líderes de Hamás, señalando que Israel se comprometió a castigar a todos los implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023, dondequiera que se encuentren.

Respecto a la posible implicación de Estados Unidos en el ataque, un funcionario de la Casa Blanca declaró a Al Jazeera que Washington “fue informado de la operación contra funcionarios de Hamás en Qatar”. Estados Unidos, que designó a Qatar como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, mantiene estrechos vínculos con Qatar.

Steven Wright señaló que todas las miradas están puestas ahora en Washington y que cualquier decisión estadounidense en este momento definirá su futuro rumbo y sus relaciones en la región.

Qatar desempeñó durante mucho tiempo un papel central en la mediación del conflicto israelí-palestino, albergando oficinas de Hamás y facilitando las conversaciones con múltiples partes.

Sin embargo, el ataque de Doha colocó bajo tensión tanto la seguridad como el entorno diplomático del país.

El analista político palestino Hussam Al-Dajani declaró a Xinhua que el ataque podría tener graves consecuencias legales y políticas para Israel. Señaló además que Qatar podría aprovechar el incidente para conseguir apoyo internacional y utilizar los canales diplomáticos y legales para impulsar la implementación de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el fin del conflicto y la retirada total de Israel de Gaza.