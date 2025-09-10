FOTO: Qatar trabaja con Estados Unidos para prevenir más ataques israelíes

Qatar condenó el ataque israelí sobre Doha como una violación de su soberanía y el derecho internacional, añadiendo que está trabajando con Estados Unidos para evitar que se repitan estos hechos.

En un programa transmitido este miércoles por el canal de televisión Al Jazeera, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, declaró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no había mostrado "absolutamente ningún respeto hacia sus socios y aliados", evidenciando que los mediadores en los esfuerzos de paz serán culpados en lugar de recibir protección. Enfatizó que el ataque no detendrá a Qatar para seguir intentando alcanzar un acuerdo de paz.

Asimismo, apuntó que Washington informó a Doha solo después del bombardeo, si bien dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó al emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que estos incidentes no volverán a ocurrir. El emir advirtió de que el ataque no quedaría impune y prometió todas las medidas legales y diplomáticas en respuesta.

Qatar, sin pertenecer a la OTAN, es gran aliado de Estados Unidos y alberga la base militar estadounidense más grande en Medio Oriente.