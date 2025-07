Un impostor utiliza IA para suplantar a Rubio y contactar funcionarios extranjeros

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado alertó a los diplomáticos de Estados Unidos sobre intentos de suplantar al secretario de Estado, Marco Rubio, y posiblemente a otros funcionarios mediante tecnología de inteligencia artificial, según informaron dos altos funcionarios y un cable enviado a todas las embajadas y consulados la semana pasada.

Esta alerta se produjo tras el descubrimiento de que un impostor trató de contactar al menos a tres ministros de relaciones exteriores, un senador estadounidense y un gobernador, haciéndose pasar por Rubio. El cable, fechado el 3 de julio, fue reportado inicialmente por The Washington Post.

Los destinatarios de los mensajes fraudulentos —enviados a través de texto, Signal y correo de voz— no fueron identificados en el documento, del que se compartió una copia con The Associated Press.

El Departamento de Estado reconoció la situación e indicó que ya se encontraba investigando el asunto. Además, la institución se comprometió a mejorar continuamente su ciberseguridad para prevenir futuros incidentes que pudieran comprometer la información.

En el comunicado, se enfatizó: “El Departamento de Estado está al tanto de este incidente y actualmente investiga el asunto. El departamento se toma en serio su responsabilidad de proteger su información y continuamente toma medidas para mejorar su ciberseguridad”.

Las intentonas de falsificación a través de IA han crecido, y el FBI alertó en primavera sobre “actores maliciosos” que intentan suplantar a altos funcionarios del gobierno en campañas de mensajes de texto y voz.

Este no es el primer caso en que Rubio ha sido suplantado, ya que similarmente ocurrió en mayo con un incidente relacionado con la jefa de gabinete del presidente Donald Trump, Susie Wiles. En aquel entonces, se recibió un mensaje que supuestamente provenía de ella, el cual fue desmentido más tarde.

A pesar de que los intentos asociados a Rubio fueron considerados poco sofisticados y fracasaron, el Departamento decidió por prudencia advertir a sus empleados y a gobiernos extranjeros, en especial debido a la creciente preocupación por la seguridad de la información.

El cable señaló que no existe una amenaza cibernética directa asociada a esta campaña; sin embargo, declaró que “la información compartida con un tercero podría ser expuesta si los individuos son comprometidos”. La situación resalta el desafío que representan los deepfakes y las suplantaciones que afectan las comunicaciones oficiales.

Recientemente, la IA ha demostrado ser una herramienta efectiva para engañar a personas. Por ello, se están proponiendo diferentes soluciones, como sanciones penales y campañas educativas, para contrarrestar su uso malicioso. Las empresas tecnológicas corren un riesgo a medida que desarrollan tecnologías diseñadas para detectar deepfakes que pueden ser difíciles de identificar con los métodos tradicionales.

La carrera entre aquellos que desarrollan herramientas para engañar y quienes crean sistemas para detectar fraudes tecnológicos se intensifica. Como afirmó Siwei Lyu, profesor y científico informático de la Universidad de Buffalo, “el nivel de realismo y calidad está aumentando; es una carrera armamentista”.

La reciente suplantación de Rubio es un recordatorio de que la inteligencia artificial puede ser utilizada para violar la confianza en instituciones vitales justo cuando los mensajes destinados a funcionarios electos podrían tener consecuencias serias en el ámbito internacional.