Un colorido desfile de perros celebró el bicentenario de Bolivia en La Paz
Al ritmo de tambores, mascotas participaron en la colorida parada “Patitas del Bicentenario” en La Paz, homenajeando a Bolivia por sus 200 años de independencia frente a los retos actuales del país.
15/08/2025 | 00:02Redacción Cadena 3
FOTO: Un desfile de perros rinde homenaje a Bolivia por su bicentenario
LA PAZ, Bolivia (AP) — Al ritmo de tambores, una perrita de raza salchicha con un vestido con los colores rojo, amarillo y verde de la bandera boliviana desfiló con su dueño el jueves en el centro de La Paz.
Fue uno de los canes que participaron en la colorida parada “Patitas del Bicentenario”, para rendir tributo a la patria en el marco de la conmemoración de los 200 años de independencia de España.
Los diversos festejos por el Bicentenario encontraron al país andino golpeado por una dura crisis económica, malestar social e incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales del domingo, en las que el gobernante partido de izquierda —Movimiento al Socialismo (MAS)— corrió el riesgo de perder su dominio tras casi dos décadas en el poder, según las encuestas.
El evento también sirvió como un momento de diversión para los bolivianos y para concienciar a la gente para que se dé un buen trato a los animales.
“Ellos también sienten. ¡Respeta!”, se leyó en una pancarta. Grupos de activistas promovieron la adopción de varios cachorros.
“Aquí en La Paz, la gente quiere mucho a los perritos”, comentó Jorgue Villaruel, quien tenía en sus brazos a “Bella”, una perrita salchicha que llevó un traje de princesa.
La actividad también ocurrió al conmemorarse a San Roque, un peregrino francés nacido en el siglo XIV que en Italia curaba a enfermos con peste y a animales. La imagen del santo patrono de los bolivianos aparece acompañada de un perro.
“Luna” fue otra de las perritas en el desfile. Su dueña Rocío Quispe la vistió con tejidos andinos típicos de las mujeres aymaras que son un icono de La Paz.
“Estamos en un periodo de un cambio de gobierno, no sabemos lo que vendrá es un buen momento de distraernos”, señaló Quispe a The Associated Press.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebró en Bolivia? El desfile de perros “Patitas del Bicentenario” rindió homenaje a Bolivia por sus 200 años de independencia.
¿Quiénes participaron en el desfile? Mascotas y sus dueños, llevando vestimenta que representa los colores de la bandera boliviana.
¿Dónde tuvo lugar el desfile? En el centro de La Paz, Bolivia.
¿Cuál fue el propósito del evento? Celebrar el bicentenario y concienciar sobre el trato a los animales.
¿Qué dificultades enfrenta Bolivia actualmente? Una crisis económica, malestar social e incertidumbre política antes de las elecciones presidenciales.
[Fuente: AP]