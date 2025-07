Un chihuahua se convierte en héroe al ayudar a rescatar a su dueño en Suiza

GINEBRA (AP) — Un chihuahua recibió el martes el título de “héroe de cuatro patas” tras ayudar a un grupo de rescatistas a localizar a su dueño, quien había caído en una grieta de un glaciar en Suiza. El canino se quedó caminando en círculos sobre una roca alpina, lo que facilitó el trabajo del equipo de helicópteros que lo buscaba.

El hombre, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba explorando el glaciar Fee, al sur de Suiza, cuando el viernes se rompió un puente de nieve y cayó casi ocho metros (aproximadamente 26 pies), según el informe de Air Zermatt, la empresa encargada de las labores de rescate, entrenamiento y transporte en la zona.

Con un walkie-talkie, el hombre logró comunicarse con alguien cercano que notificó la emergencia a los servicios de rescate. Sin embargo, la ubicación exacta del accidente seguía siendo desconocida. Tras cerca de media hora de búsqueda, fue el chihuahua quien atrajo la atención de uno de los rescatistas.

Concentrados en el pequeño perro, el equipo comenzó a identificar el agujero donde se encontraba el hombre. Los rescatistas descendieron en rápel al glaciar, lograron sacar al hombre y lo trasladaron, junto a su fiel compañero, a un hospital cercano.

“Imaginen si el perro no hubiera estado allí. No tengo idea de lo que le habría pasado a este hombre. Creo que no habría sobrevivido a esta caída”, comentó Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt, en una comunicación telefónica.

La empresa de rescate también destacó la importancia del chihuahua, señalando en su sitio web: “El perro es un héroe de cuatro patas que pudo haber salvado la vida de su amo en una situación crítica”.

