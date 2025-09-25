Un autobús y un camión de carga chocaron en Ecuador y dejaron al menos 5 muertos
Ocurrió en la carretera hacia la provincia de Esmeraldas. El impacto también dejó varios heridos, que fueron trasladados al hospital Delfina Torres.
25/09/2025 | 08:50Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
QUITO (AP) — Un choque entre un autobús que viajaba entre provincias y un camión de carga pesada dejó el miércoles al menos cinco muertos y un número aún desconocido de heridos, informó la Policía Nacional de Ecuador.
En un primer reporte, las autoridades señalaron que el accidente se produjo al anochecer en la carretera que conduce hacia la ciudad de Esmeraldas, a 180 kilómetros (110 millas) al noroeste de la capital, Quito, por causas aún no establecidas. En las fotografías que acompañaban al informe, se podía ver un autobús de la cooperativa San Cristóbal virado sobre la carretera y con la parte superior completamente destruida.
“Varias personas quedaron atrapadas y heridas, mientras que cinco ciudadanos fallecieron”, indicó el comunicado, que apuntó que los heridos estaban siendo trasladados al hospital Delfina Torres de Esmeraldas, en la costa del Pacífico.
Unidades de la policía, los bomberos y otros seguían trabajando en el operativo de rescate en el lugar del accidente, añadió la nota, que no detalló la ruta que cubría el autobús.
Los accidentes de autobús se producen con relativa frecuencia en Ecuador. El último se registró a finales de agosto y tuvo un saldo de nueve fallecidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ecuador? Un choque entre un autobús y un camión de carga resultó en al menos cinco muertos y varios heridos.
¿Quiénes están involucrados? El accidente involucró un autobús de la cooperativa San Cristóbal y un camión de carga pesada.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el miércoles por la noche.
¿Dónde ocurrió el accidente? Sucedió en la carretera hacia la ciudad de Esmeraldas, a 180 kilómetros de Quito.
¿Por qué se reportan accidentes de autobús en Ecuador? Los accidentes de autobús son frecuentes en Ecuador, siendo este un incidente más en la serie de accidentes registrados en el país.
[Fuente: AP]