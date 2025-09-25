Un autobús y un camión de carga chocaron en Ecuador y dejaron al menos 5 muertos

QUITO (AP) — Un choque entre un autobús que viajaba entre provincias y un camión de carga pesada dejó el miércoles al menos cinco muertos y un número aún desconocido de heridos, informó la Policía Nacional de Ecuador.

En un primer reporte, las autoridades señalaron que el accidente se produjo al anochecer en la carretera que conduce hacia la ciudad de Esmeraldas, a 180 kilómetros (110 millas) al noroeste de la capital, Quito, por causas aún no establecidas. En las fotografías que acompañaban al informe, se podía ver un autobús de la cooperativa San Cristóbal virado sobre la carretera y con la parte superior completamente destruida.

“Varias personas quedaron atrapadas y heridas, mientras que cinco ciudadanos fallecieron”, indicó el comunicado, que apuntó que los heridos estaban siendo trasladados al hospital Delfina Torres de Esmeraldas, en la costa del Pacífico.

Unidades de la policía, los bomberos y otros seguían trabajando en el operativo de rescate en el lugar del accidente, añadió la nota, que no detalló la ruta que cubría el autobús.

Los accidentes de autobús se producen con relativa frecuencia en Ecuador. El último se registró a finales de agosto y tuvo un saldo de nueve fallecidos.