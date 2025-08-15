Un ataque de Ucrania con dron mató a una persona e hirió a otras diez en la región rusa de Kursk

FOTO: Un soldado ruso en Kursk ante la devastación de la guerra.

Un ataque de Ucrania con un dron contra un edificio residencial en la región rusa de Kursk, dejó en la madrugada de este viernes una persona muerta y otras diez heridas, informó el gobernador local, Alexander Khinshtein.

Según informes preliminares, el aparato no tripulado impactó en un edificio de varios pisos en el distrito ferroviario de Kursk, provocando un incendio que consumió las cuatro plantas superiores.

“Para nuestro profundo pesar, una mujer falleció. Ofrezco mis más sinceras condolencias a su familia”, escribió Khinshtein en su canal de Telegram.

Añadió que otros diez residentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y todos están recibiendo atención médica, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.