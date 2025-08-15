En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Un ataque de Ucrania con dron mató a una persona e hirió a otras diez en la región rusa de Kursk

Así lo informó el gobernador local, Alexander Khinshtein.

15/08/2025 | 11:37Redacción Cadena 3

FOTO: Un soldado ruso en Kursk ante la devastación de la guerra.

Un ataque de Ucrania con un dron contra un edificio residencial en la región rusa de Kursk, dejó en la madrugada de este viernes una persona muerta y otras diez heridas, informó el gobernador local, Alexander Khinshtein.

Según informes preliminares, el aparato no tripulado impactó en un edificio de varios pisos en el distrito ferroviario de Kursk, provocando un incendio que consumió las cuatro plantas superiores.

“Para nuestro profundo pesar, una mujer falleció. Ofrezco mis más sinceras condolencias a su familia”, escribió Khinshtein en su canal de Telegram.

Añadió que otros diez residentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y todos están recibiendo atención médica, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kursk? Un ataque de Ucrania con un dron impactó un edificio residencial.

¿Cuántas personas murieron? Una mujer falleció debido al ataque.

¿Cuántas personas resultaron heridas? Otras diez personas resultaron heridas, con un caso grave.

¿Quién informó sobre el ataque? La información fue proporcionada por el gobernador Alexander Khinshtein.

¿Cuál fue el impacto del dron? El impacto provocó un incendio que afectó las cuatro plantas superiores del edificio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho