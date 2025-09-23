Un ataque con dron en la capital de Haití provocó la muerte de 8 niños

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Drones explosivos dirigidos a un presunto líder de pandillas mataron al menos a ocho niños dentro de un barrio marginal en la capital de Haití y dejaron gravemente heridos a otros seis, dijeron el lunes a The Associated Press familiares y activistas, quienes culparon a la policía por el ataque.

Las explosiones ocurrieron la noche del sábado en Cité Soleil, que está controlada por Viv Ansanm, una poderosa coalición de pandillas que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista extranjera.

Uno de sus líderes, Jimmy Chérizier, más conocido como Barbecue, prometió vengar los ataques, con un total de al menos 13 muertos, según los residentes.

“Esta es mi hija”, afirmó Claudia Bobrun, de 30 años, mientras mostraba a AP un video de su hija de ocho años tendida en un charco de sangre.

Las lágrimas rodaban por su rostro mientras reproducía el video.

Michelin Florville, de 60 años, dijo que la explosión mató a dos de sus nietos, de tres y siete años, y a su hijo de 32 años.

“La gente corría de un lado a otro”, recordó, señalando que estaba parado cerca de donde ocurrió una de las explosiones.

Mientras tanto, Nanouse Mertelia, de 37 años, dijo que estaba dentro de su casa el sábado por la noche y salió corriendo para ver qué había pasado después de escuchar una explosión. Su hijo había salido de su casa varios minutos antes para buscar algo de comer.

Lo encontró en el suelo, con la pierna y el brazo destrozados.

“Ven a buscarme, ven a buscarme, por favor mamá”, dijo que le dijo, pero había perdido demasiada sangre. “Para cuando llegamos al hospital, murió”.

Una cuestión de responsabilidad

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití acusó a la policía de lanzar dos drones explosivos en la comunidad de Simon Pelé en Cité Soleil mientras el presunto líder de pandillas Albert Steevenson, conocido como Djouma, se preparaba para celebrar su cumpleaños.

El grupo dijo que Steevenson estaba repartiendo regalos a los niños cuando ocurrió el ataque.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo que el ataque plantea “preguntas urgentes sobre la responsabilidad”.

“Han pasado 48 horas desde el incidente, y las autoridades aún no han emitido ninguna comunicación oficial ni asumido responsabilidad pública. ¿Quién, en última instancia, asumirá la responsabilidad de este ataque: el primer ministro? ¿El consejo presidencial de transición? ¿Empresas de seguridad privada? ¿La dirección de la Policía Nacional de Haití?” preguntó.

Le Cour dijo que los ataques solo reforzarían el relato contra el gobierno de la coalición de pandillas en un momento crítico.

“También es probable que profundicen la desconfianza pública en las instituciones estatales y aceleren la erosión de la legitimidad gubernamental”, expresó.

Lionel Lazarre, portavoz de la Policía Nacional de Haití, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

En el ataque del sábado también murieron tres civiles y cuatro presuntos miembros de pandillas, mientras que otros siete hombres armados resultaron heridos, según el grupo de derechos humanos.

Entre los civiles muertos estaba St-Jean Limonthard, de 33 años, cuya madre a menudo se preocupaba por él porque trabajaba como conductor de moto taxi en una capital que está controlada en un 90% por pandillas.

“Recé por él todos los días que salía, y ahora murió en su propio vecindario regresando del trabajo”, dijo su madre Aglamoïde Saint-Ville, de 53 años, mientras sostenía a la hija de seis años de su hijo en su regazo.

Saint-Ville dijo que su hijo era el cabeza de familia.

“La niña no podrá ir a la escuela”, manifestó. “No sé cómo vamos a comer ya que no teníamos ahorros.”

Drones explosivos bajo escrutinio

Activistas señalaron que una operación similar que involucraba drones explosivos en el centro de Puerto Príncipe mató al menos a 11 civiles a principios de este mes.

El grupo de derechos humanos dijo que varios miembros de pandillas han sido asesinados en ataques con drones desde marzo.

“Sin embargo, los drones no han apuntado a líderes terroristas. Por el contrario, estos líderes se han vuelto más cómodos y cada vez más arrogantes, incluso moviéndose abiertamente en convoyes. Los drones no deben ser selectivos, y también deben garantizar la protección de los civiles para evitar daños colaterales”, indicó.

No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para obtener comentarios.

Un nuevo grupo de trabajo creado a principios de este año ha operado fuera de la supervisión de la Policía Nacional de Haití y ha empleado drones explosivos. El grupo de trabajo estaba compuesto por ciertas unidades policiales y contratistas privados.

Vectus Global, la firma de seguridad del exmiembro de la fuerza especial SEAL de Estados Unidos Erik Prince, espera desplegar cerca de 200 personas de varios países en Haití como parte de un acuerdo de un año para sofocar la violencia de pandillas allí.

En junio, Fritz Alphonse Jean, entonces líder del consejo presidencial de transición de Haití, confirmó que el gobierno estaba utilizando contratistas extranjeros. Se negó a identificar la firma o decir cuánto dinero suponía el acuerdo.

Se espera que los contratistas privados refuercen a un cuerpo policial con falta de fondos y personal, trabajando con la policía de Kenia liderando una misión respaldada por la ONU que lucha por combatir a las pandillas.

La misión respaldada por la ONU cuenta con 991 personas, mucho menos de las 2.500 previstas, y unos 112 millones de dólares en su fondo fiduciario, aproximadamente el 14% de los 800 millones de dólares estimados necesarios al año, según un informe reciente de la ONU.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió el domingo con Laurent Saint-Cyr, presidente del consejo presidencial de transición de Haití. Acordaron que “se necesita una acción internacional urgente para ayudar a restaurar la seguridad”, según un comunicado de la ONU.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, reiteró el llamado a una “fuerza de supresión de pandillas” en la sede de la ONU el lunes.

“El momento para actuar es ahora”, dijo. “Esta no es una crisis que pueda ser ignorada o postergada.”

___

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.