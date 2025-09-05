Ucrania presentó a Estados Unidos una propuesta para proteger su espacio aéreo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó este jueves que Ucrania propuso a Estados Unidos un nuevo formato para proteger el espacio aéreo ucraniano.

"Ucrania propuso un formato para proteger nuestros cielos para que lo considere Estados Unidos", publicó Zelensky en X luego de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y añadió que discutieron formas de impulsar una verdadera paz.

La conversación con Trump tuvo lugar luego de una reunión de la Coalición de Voluntarios" en París, a la que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte; y líderes de países europeos, informó el servicio de prensa de Zelensky.

Durante una conferencia de prensa junto con Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que 26 países, en su mayoría europeos, prometieron de manera formal desplegar soldados como parte de un futuro cese al fuego ruso-ucraniano, aunque no directamente en la línea del frente.

Macron dijo que los países contribuirán con una "fuerza de seguridad" que podría desplegar soldados en Ucrania o proporcionar apoyo en tierra, mar o aire.

Zelensky consideró que el anuncio representa un paso "concreto" hacia adelante y enfatizó que una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya sea bilateral o trilateral, es "necesaria" para impulsar los esfuerzos de paz.

La reciente aprobación por parte de Estados Unidos de la venta a Ucrania de 3.350 misiles del sistema de municiones de ataque de largo alcance lanzados desde el aire va en contra de su supuesta voluntad de resolver el conflicto en Ucrania por medios diplomáticos, señaló el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova.