Ucrania afirma que Rusia lanzó más de 400 drones en un ataque nocturno

Rusia lanzó más de 400 drones y misiles en un ataque nocturno dirigido a 15 regiones en Ucrania, pero otros proyectiles cruzaron a Polonia, informó Kiev.

“Shaheds ruso-iraníes operaron en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de la OTAN”, escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en X, refiriéndose a los drones shahed utilizados por Rusia.

La agencia de noticias Xinhua recogió que Zelenski añadió: “No fue solo un drone shahed lo que podría considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque que apuntaban hacia Polonia”.

Medios europeos como RFI consignaron que Polonia derribó varios drones, en tanto que la agencia de noticias Reuters titulaba que aquel país invocó el artículo 4 de la OTAN, que llama a consultas a todos sus miembros si la seguridad o integridad territorial de uno de ellos resulta amenazada.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que interceptó 386 de 415 drones rusos y 27 de 43 misiles.

Dieciséis misiles y 21 drones impactaron en 17 lugares en Ucrania donde al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas en los ataques, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Una empresa fue atacada en la región occidental de Volyn, y casas privadas y edificios de la zona industrial sufrieron daños en la región norteña de Zhytomyr.

La infraestructura civil e industrial fue atacada en las regiones central de Vinnytsia y occidental de Khmelnytskyi.