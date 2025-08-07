En vivo

Mundo

Trump solicita a Corte Suprema eliminar restricciones a detención de migrantes en California

El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema levantar una orden que limita detenciones de inmigración en California. La decisión afecta a ciudadanos estadounidenses en el sur del estado.

07/08/2025 | 18:56Redacción Cadena 3

FOTO: Gobierno de Trump pide a Corte Suprema quitar restricciones a detención de migrantes en California

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que levantara una orden judicial que restringe las detenciones de inmigración que involucraron a por lo menos dos ciudadanos estadounidenses en el sur de California.

La petición de emergencia se presentó después de que un tribunal de apelaciones se negó a levantar la orden de restricción temporal que limita los factores que las autoridades pueden usar para realizar detenciones y arrestos en el área metropolitana de Los Ángeles.

La jueza Maame E. Frimpong encontró que había una “montaña de evidencia” de que las tácticas de los agentes de inmigración estaban violando la Constitución. Su fallo se produjo en una demanda presentada por grupos de defensa de los inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de enfocarse sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California en sus operaciones contra la inmigración ilegal.

El Departamento de Justicia federal pidió a los jueces que anularan de inmediato la orden de Frimpong, argumentando que obstaculiza sus operaciones de inmigración. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional alegan que los agentes de inmigración detienen a personas basándose en la presencia ilegal en Estados Unidos, no en el color de piel, raza o etnia.

Frimpong prohibió a las autoridades usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un estacionamiento o un lavado de autos, o la ocupación de alguien, como la única base para sospecha razonable para detener a alguien.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué solicitó el gobierno de Trump? Solicitaron a la Corte Suprema que elimine restricciones a la detención de migrantes en California.

¿Cuál fue la decisión de la jueza? La jueza Frimpong indicó que las tácticas de los agentes de inmigración violaban la Constitución.

¿Por qué se presentó la petición? Se presentó tras el rechazo de un tribunal de apelaciones a levantar la orden que limita las detenciones en Los Ángeles.

¿A quién afecta la orden judicial? Afecta a por lo menos dos ciudadanos estadounidenses en el sur de California.

¿Qué argumentos presentó el Departamento de Justicia? Argumentaron que la orden obstaculiza las operaciones de inmigración y que los agentes actúan basándose en la presencia ilegal, no en la raza.

[Fuente: AP]

Mundo

Opinión

