Mundo

Trump firmó una orden para castigar la quema de banderas de EEUU con cárcel

El presidente solicitó al Departamento de Justicia investigar y procesar a quienes quemen la bandera estadounidense.

25/08/2025 | 15:09Redacción Cadena 3

FOTO: Trump ordena castigar la quema de banderas de EEUU

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que exigió al Departamento de Justicia investigar y procesar a las personas por quemar la bandera estadounidense, una actividad que la Corte Suprema ha dictaminado que es una expresión política legítima protegida por la Constitución.

La orden que el presidente republicano firmó en el Despacho Oval reconoció el fallo 5-4 de la corte en un caso de Texas en 1989, pero dijo que aún hay margen para procesar la quema de banderas si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o equivale a “palabras de combate”.

En ese caso, los jueces dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional protege la quema de banderas como una expresión política legítima. El fallecido juez Antonin Scalia, el ícono conservador a quien Trump ha elogiado repetidamente, fue parte de la mayoría.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Trump dijo el lunes que quemar la bandera de Estados Unidos “incita disturbios a niveles que nunca hemos visto antes”, con algunas personas “volviéndose locas” por quemarla y otras expresando enojo hacia quienes la queman. No ofreció ejemplos.

El texto de la orden ejecutiva afirmó que profanar la bandera estadounidense es “únicamente ofensivo y provocativo. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra Nación — la expresión más clara posible de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos puede incitar a la violencia y al disturbio”.

La orden pidió al fiscal general que priorice la aplicación “en la mayor medida posible” de las leyes penales y civiles contra la quema de banderas que causen daño no relacionado con la Primera Enmienda.

Trump dijo que la pena por quemar una bandera sería de un año en la cárcel sin posibilidad de liberación anticipada.

La orden también estableció que los extranjeros que quemen la bandera podrían enfrentar la revocación de sus visas, permisos de residencia, procedimientos de naturalización y otros beneficios migratorios. También podrían ser deportados.

Trump dijo que la corte que dictaminó que la quema de banderas está protegida constitucionalmente era una “corte muy triste”.

“Supongo que fue una decisión de 5 a 4. Lo llamaron libertad de expresión”, dijo el presidente. “Pero hay otra razón, que quizás es mucho más importante. Se llama muerte”.

“Porque lo que sucede cuando quemas una bandera es que el área se vuelve loca”, dijo Trump. “Si tienes cientos de personas, se vuelven locas”.

Lectura rápida

¿Qué ordenó Trump? Trump firmó una orden ejecutiva que exige investigar y procesar a quienes quemen la bandera estadounidense.

¿Qué dijo la Corte Suprema sobre la quema de banderas? La Corte Suprema dictaminó que es una expresión política legítima protegida por la Primera Enmienda.

¿Cuál sería la pena por quemar una bandera? La pena sería de un año en la cárcel sin posibilidad de liberación anticipada.

¿Qué medidas se tomarían contra extranjeros? Los extranjeros que quemen la bandera podrían enfrentar la revocación de visas y permisos, e incluso deportación.

¿Cuál fue la reacción de Trump hacia la decisión de la Corte? Trump calificó a la Corte que dictaminó la protección de la quema de banderas como una “corte muy triste”.

[Fuente: AP]

