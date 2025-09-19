Trump firmará proclama que impone tarifa de $100.000 para solicitudes de visa H-1B, dice funcionario

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se preparó para firmar una proclama que requeriría una cuota de 100.000 dólares para las aplicaciones de visas H-1B, entre otros cambios al programa para trabajadores extranjeros altamente calificados que había sido objeto de escrutinio por parte del gobierno estadounidense, según un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario indicó que la firma podría ocurrir este mismo viernes. Se le concedió anonimato al funcionario para hablar antes de que realizara la proclama. Bloomberg News fue el primero en informar sobre la proclama propuesta.

Las visas H-1B tienen como propósito atraer a los mejores y más brillantes extranjeros para trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas no pueden cubrir fácilmente con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes calificados. Sin embargo, el programa se convirtió en un canal para trabajadores extranjeros que a menudo estaban dispuestos a trabajar por 60.000 dólares anuales, mucho menos que los salarios de más de 100.000 dólares anuales que típicamente se pagan a los trabajadores tecnológicos en Estados Unidos.

La primera dama estadounidense Melania Trump, anteriormente Melania Knauss, recibió una visa de trabajo H-1B en octubre de 1996 para trabajar como modelo. Nació en Eslovenia.

El programa H-1B fue creado en 1990 para personas con un título universitario o superior en campos donde los trabajos se consideran difíciles de llenar, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los críticos sostenían que permitían a las empresas pagar salarios más bajos con menos protecciones laborales.

Históricamente, estas visas —85.000 por año— se distribuyeron a través de un sistema de lotería. Este año, Amazon fue, por mucho, el principal receptor de visas H-1B, con más de 10.000 otorgadas, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. Geográficamente, California tiene el mayor número de trabajadores con visa H-1B, según datos oficiales.

Los críticos argumentaron que las visas H-1B a menudo iban a trabajos de nivel de entrada, en lugar de posiciones sénior con requisitos de habilidades únicas. Aunque se supone que el programa no debía socavar los salarios estadounidenses ni desplazar a los trabajadores estadounidenses, los críticos afirmaron que las empresas podían pagar menos al clasificar los trabajos en los niveles de habilidad más bajos, incluso si los trabajadores específicos contratados tenían más experiencia.

Como resultado, muchas empresas estadounidenses encontraron más barato subcontratar servicios de soporte técnico, programación y otras tareas básicas a empresas de consultoría como Wipro, Infosys, HCL Technologies y Tata en India, e IBM y Cognizant en Estados Unidos. Estas empresas de consultoría contrataron trabajadores extranjeros, a menudo de India, y los subcontrataron a empleadores estadounidenses que buscaban ahorrar dinero.

Doug Rand, quien se desempeñó como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante el gobierno de Biden, argumentó que esto equivalía a un “trastorno de personalidad dividida” para el programa, donde solo alrededor de la mitad de las visas cada año iban a empresas tradicionales que ofrecían empleo a largo plazo y podían poner a los inmigrantes en un camino hacia la naturalización. La otra mitad iba a empresas de recursos humanos o consultoría, y aunque muchas eran empresas establecidas y bien conocidas, otras eran operaciones de una sola persona que no existirían sin el programa H1-B.

“Básicamente están entrando en la lotería para poder contratar personas que luego alquilan a otras empresas más grandes que hacen el trabajo real”, comentó Rand.

En 2024, las solicitudes para la lotería de visas cayeron casi un 40%, un fenómeno que las autoridades atribuyeron al éxito contra personas que estaban “manipulando el sistema” al presentar múltiples solicitudes, a veces dudosas, para aumentar injustamente las posibilidades de ser seleccionados.

Las grandes empresas tecnológicas que utilizan visas H-1B buscaron cambios después de que los aumentos masivos en las solicitudes dejaran a sus empleados y potenciales contrataciones con menos probabilidades de ganar la lotería de visas. Enfrentando lo que reconoció como posible fraude y abuso, el USCIS este año anunció que cada empleado tenía solo una oportunidad en la lotería, ya sea que la persona tuviera una oferta de trabajo o 50.

Los críticos dieron la bienvenida al cambio pero expresaron que se necesita hacer más. El sindicato AFL-CIO escribió el año pasado que, aunque los cambios en la lotería “incluyeron algunos pasos en la dirección correcta”, no alcanzaron las reformas necesarias. El sindicato quiere que las visas se otorguen a empresas que paguen los salarios más altos en lugar de por lotería aleatoria, un cambio que Trump buscó durante su primer mandato en la Casa Blanca.

___