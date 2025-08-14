Trump advierte a Putin sobre consecuencias si no hay alto el fuego en Ucrania

FOTO: Donald Trump calienta la cumbre de Alaska cual si se tratase de una velada de box en Las Vegas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Rusia sufrirá "consecuencias muy graves", si no se acuerda un alto el fuego con Ucrania durante la reunión del viernes que llevará a cabo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Tras una cita virtual con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump indicó que, si sus conversaciones con Putin se desarrollan sin contratiempos, espera celebrar una reunión trilateral.

En ella intervendrían Putin y Zelenski, en el futuro próximo, según especifica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

También este mismo día, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comentó que Washington podría endurecer las sanciones contra Moscú si la reunión Trump-Putin no da resultados.