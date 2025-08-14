Trump advierte a Putin sobre consecuencias si no hay alto el fuego en Ucrania
El presidente de Estados Unidos aseguró que serán "graves" las "consecuencias" si su par de Moscú rechaza el alto el fuego con Ucrania.
14/08/2025 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump calienta la cumbre de Alaska cual si se tratase de una velada de box en Las Vegas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Rusia sufrirá "consecuencias muy graves", si no se acuerda un alto el fuego con Ucrania durante la reunión del viernes que llevará a cabo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.
Tras una cita virtual con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump indicó que, si sus conversaciones con Putin se desarrollan sin contratiempos, espera celebrar una reunión trilateral.
En ella intervendrían Putin y Zelenski, en el futuro próximo, según especifica un informe de la agencia de noticias Xinhua.
También este mismo día, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comentó que Washington podría endurecer las sanciones contra Moscú si la reunión Trump-Putin no da resultados.
Lectura rápida
¿Qué advirtió Trump? Advirtió que Rusia sufrirá graves consecuencias si no se acuerda un alto el fuego con Ucrania.
¿Dónde se llevará a cabo la reunión? En Alaska entre Trump y Putin.
¿Con quién se reunió Trump previamente? Realizó una cita virtual con Volodímir Zelenski y líderes europeos.
¿Qué espera Trump tras la reunión? Espera celebrar una reunión trilateral con Putin y Zelenski.
¿Qué declaró el secretario del Tesoro? Scott Bessent declaró que podrían endurecerse las sanciones contra Moscú si la reunión no da resultados.
[Fuente: Noticias Argentinas]