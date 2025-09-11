Tres exmiembros del FBI demandan a Patel por cederse a las represalias de Trump

WASHINGTON (AP) — Tres altos funcionarios del FBI fueron despedidos el mes pasado en una “campaña de represalias” llevada a cabo por un director que sabía que estaba mal pero cedió ante la presión política del gobierno de Trump, según una demanda federal presentada el miércoles que describe a la Casa Blanca como directamente involucrada en los cambios en el personal de la agencia.

La demanda dice que el director Kash Patel le dijo a uno de los agentes destituidos, Brian Driscoll, que sabía que era “probablemente ilegal” despedir a agentes basándose en los casos en los que trabajaron, pero que no podía impedirlo porque la Casa Blanca y el Departamento de Justicia estaban decididos a expulsar a todos los agentes que habían investigado al presidente Donald Trump. Cita a Patel diciendo a Driscoll en una conversación el mes pasado que “el FBI intentó encarcelar al presidente y él no lo ha olvidado”.

La demanda fue presentada en nombre de Driscoll, Steve Jensen y Spencer Evans, tres de los cinco agentes que se sabe fueron despedidos el mes pasado en una purga que, según funcionarios actuales y anteriores, ha inquietado a la plantilla. La demanda de funcionarios que ocuparon los niveles más altos de liderazgo de la agencia, y que juntos sumaban décadas de experiencia en las fuerzas de seguridad, muestra la imagen de una agencia cuyas decisiones de personal están más influenciadas por consideraciones políticas que por la seguridad pública.

“Patel no solo actuó ilegalmente, sino que deliberadamente eligió priorizar la politización del FBI sobre la protección del pueblo estadounidense”, dice la demanda. Añade que “su decisión de hacerlo degradó la seguridad nacional del país al despedir a tres de los líderes operativos más experimentados del FBI, cada uno de ellos experto en prevenir el terrorismo y reducir el crimen violento”.

Los portavoces del FBI declinaron comentar sobre la demanda, igual que hicieron después de que los agentes fueran destituidos.

La demanda fue presentada en un tribunal federal en Washington, donde jueces y jurados han rechazado iniciativas y decisiones de acusación del gobierno de Trump. Nombra como demandados a Patel y a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, así como al FBI, al Departamento de Justicia y a la Oficina Ejecutiva del Presidente.

Además de la reincorporación, la demanda reclama, entre otros remedios, la concesión de salarios atrasados, una orden que declare los despidos ilegales e incluso un foro para que puedan limpiar sus nombres. Señala que Patel, en una entrevista en Fox News Channel dos semanas después de las destituciones, dijo que “cada persona” que se descubrió que había instrumentalizado al FBI para otros fines había sido apartada de posiciones de liderazgo, aunque la demanda dice que no hay indicios de que ninguno de los tres lo haya hecho.

“Este falso y difamatorio desprestigio público impugnó la reputación profesional de cada uno de los demandantes, sugiriendo que eran algo más que funcionarios de la ley fieles y apolíticos, y ha causado no solo la pérdida del empleo gubernamental actual de los demandantes, sino que también ha perjudicado sus perspectivas de empleo futuro”, afirma la demanda.

Según la demanda, los tres funcionarios despedidos habían participado y supervisado algunos de los trabajos más complejos del FBI, incluidas investigaciones de terrorismo internacional.

“Eran el pináculo de lo que aspiraba la base, y ahora el FBI no solo ha sido privado de ese ejemplo, sino que ha sido privado de una competencia operativa muy importante”, dijo Chris Mattei, uno de los abogados de los agentes. “Su despido del FBI, en conjunto, ha puesto a cada estadounidense en mayor riesgo que cuando Brian Driscoll, Steve Jensen y Spencer Evans estaban en posiciones de liderazgo”.

Otro de sus abogados, Abbe Lowell, dijo que la demanda muestra que el liderazgo del FBI está “llevando a cabo órdenes políticas para castigar a los agentes de la ley por hacer su trabajo”.

Quizás el más prominente de los demandantes es Driscoll, un excomandante del equipo especializado de rescate de rehenes del FBI que se desempeñó como director interino entre la renuncia del entonces director Christopher Wray en enero y la confirmación de Patel en febrero.

En ese trabajo, tuvo un enfrentamiento muy publicitado en los primeros días del gobierno de Trump con un alto funcionario del Departamento de Justicia, Emil Bove, sobre la demanda de Bove de que se le entregara una lista de agentes que trabajaron en la investigación sobre el motín del 6 de enero de 2021 por parte de una multitud de partidarios de Trump en el Capitolio de Estados Unidos. Driscoll se opuso a la orden, lo que llevó a Bove a acusarlo de “insubordinación”.

Driscoll sobrevivió a la disputa y asumió otro puesto de alto nivel supervisando el Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos del FBI, o CIRG, que se despliega en situaciones de crisis. Pero surgieron nuevos problemas el mes pasado, dice la demanda, cuando un piloto del FBI cuyas funciones incluían volar el jet privado de la agencia fue falsamente identificado en las redes sociales como el firmante de la orden de registro para la investigación sobre la acumulación de documentos clasificados de Trump en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

La demanda dice que a Driscoll se le dijo que el piloto, Chris Meyer, ya no podía llevar a Patel en el avión del FBI. Driscoll accedió a la solicitud pero se negó a despojar a Meyer por completo de sus funciones de piloto y se resistió cuando se le informó de los deseos del gobierno de Trump de despedirle.

La demanda relata una conversación de principios de agosto en la que Driscoll le dijo a Patel que sería ilegal despedir a alguien basándose en los casos en los que había trabajado. Patel, según la demanda, dijo que entendía que las acciones eran “probablemente ilegales” y que corría el riesgo de exponerse a demandas, pero que tenía que despedir a aquellos que sus superiores querían que despidiera “porque su capacidad para mantener su propio trabajo dependía de la salida de los agentes que trabajaron en casos que involucraban al presidente”.

Meyer fue uno de los cinco despedidos el mes pasado, pero no es uno de los demandantes en la demanda del miércoles.

Uno de los demandantes, Jensen, fue elegido por Patel para dirigir la oficina de campo de Washington del FBI a pesar de una reacción de los leales a Trump sobre su anterior papel de liderazgo coordinando investigaciones sobre el motín en el Capitolio. La demanda dice que incluso cuando Jensen fue defendido públicamente por los mandos del FBI, Patel y el subdirector Dan Bongino le dijeron que estaban gastando “mucho capital político” para mantenerlo en el puesto.

En mayo, según la demanda, Bongino le dijo que tendría que despedir a un agente asignado a su oficina que había trabajado en casos relacionados con Trump, pero también en investigaciones sobre funcionarios de los dos grandes partidos políticos del país. Ese agente, Walter Giardina, también fue uno de los despedidos el mes pasado.

Otro demandante, Evans, dice que fue objeto de represalias por su papel de liderazgo en la División de Recursos Humanos del FBI durante el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que lo hizo responsable de revisar las solicitudes de empleados que buscaban exenciones de los mandatos de vacunación.

Esa posición expuso a Evans a una avalancha de críticas de un exagente, quien, según la demanda, regularmente expresaba sus quejas contra Evans en las redes sociales y mantenía acceso a Patel.

Evans fue uno de los altos ejecutivos a los que se les dijo a finales de enero que debían retirarse o ser despedidos, pero se le dio una prórroga y se le permitió permanecer en su trabajo. Aunque le aseguraron que tenía el apoyo de Patel y Bongino, en mayo se le dijo que tendría que dejar su puesto como jefe de la oficina de campo de Las Vegas.

El 6 de agosto, según la demanda, Evans estaba empacando para una nueva asignación del FBI en Huntsville, Alabama, cuando fue informado de que había sido despedido. La causa declarada fue una “falta de razonabilidad y exceso de celo” en la implementación de los protocolos de COVID-19, aunque la demanda dice que no tiene recuerdo de haber negado alguna vez una solicitud de exención de vacunación.